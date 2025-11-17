BARÜ'de "Protokol Kuralları Eğitimi" yoğun ilgi gördü

Yayın Tarihi: 17.11.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 21:12
Bartın Üniversitesi (BARÜ) Personel Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen "Protokol Kuralları Eğitimi", Türkiye'de protokol eğitiminin uzmanı Nihat Aytürk tarafından verildi. Eğitim kapsamlı biçimde kurumsal iletişimden nezaket kurallarına kadar mesleki temsil yetkinliklerini ele aldı.

Eğitim ve Katılımcılar

İki gün süren programda tören düzeni, hitap biçimleri ve karşılama-uğurlama prosedürleri gibi uyulması gereken protokol kuralları detaylı olarak paylaşıldı. Etkinlik, Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimin ikinci oturumuna Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, il protokolü ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Akkaya'nın Açılış Konuşması

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya açılışta şu ifadeleri kullandı: "Günlük işleyişimizde, ulusal ve uluslararası törenlerde, akademik toplantılarda ve resmî ziyaretlerde her birimiz şahsi kimliğimizden önce kurumumuzu temsil ediyoruz. Bu temsiliyet, bizler için en önemli sorumluluklardan biridir. Protokol; kurumsal kimliğin, saygının, nezaketin ve düzenin bir ifadesidir. Bu konudaki farkındalığımızı ve yetkinliğimizi artırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitimde protokol ve nezaket kuralları üzerine yazdığı eserler ve verdiği eğitimlerle bu alanda önemli çalışmalara imza atan kıymetli yazar Sayın Nihat Aytürk’e teşekkür ediyorum."

İçerik ve Uygulamalar

Eğitimde protokol kuralları, davet ve toplantılarda dikkat edilmesi gereken hususlar, devlet protokol sıralamaları, makam ve mevkilerin ağırlanma usulleri, toplantı ve görüşme nezaketi gibi konular işlendi. Nihat Aytürk, ayrıca kurumsal yazışma, etkili iletişim teknikleri ve beden dili üzerine görsel uygulamalarla örnekler sundu.

Kapanış

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

