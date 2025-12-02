BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı

BARÜ ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı

Yazar: Eda Koç

Protokolün İmza Töreni

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında engelli bireylerin yükseköğretim deneyimi yaşamasına imkân tanıyan "Engelsiz Üniversite Programı İş Birliği Protokolü" Rektörlük Senato Salonu'nda imzalandı. Protokolü BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz imzaladı.

Protokolün Amaçları ve Uygulama Süreci

Protokol, engelli genç ve yetişkinlerin üniversite ortamında sembolik öğrenim deneyimi yaşamalarını sağlamayı, sosyal etkileşimler yoluyla toplumsal katılımlarını ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda BARÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Geliştirme ve Mesleki Eğitim Birimi katılımcılara hazırlık eğitimleri verecek.

Hazırlık eğitimlerinin ardından belirlenen akademik birimlerde engelli bireyler, akranlarıyla birlikte sembolik ders süreçlerine katılarak üniversite yaşamını deneyimleme fırsatı bulacak.

Mezuniyet ve Sertifikalandırma

Program sonunda katılımcılar için bir mezuniyet töreni düzenlenecek ve katılımcılara katılım belgesi veya onur sertifikası takdim edilecek.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, protokolün engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını artırma ve üniversite yaşamına ilişkin farkındalıklarını güçlendirme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Rektör Akkaya, protokole katkılarından dolayı Yavuz Korkmaz'a teşekkür etti.

