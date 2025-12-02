BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı

Bartın Üniversitesi ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 'Engelsiz Üniversite Programı' iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:38
BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı

BARÜ ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı

Yazar: Eda Koç

Protokolün İmza Töreni

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında engelli bireylerin yükseköğretim deneyimi yaşamasına imkân tanıyan "Engelsiz Üniversite Programı İş Birliği Protokolü" Rektörlük Senato Salonu'nda imzalandı. Protokolü BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz imzaladı.

Protokolün Amaçları ve Uygulama Süreci

Protokol, engelli genç ve yetişkinlerin üniversite ortamında sembolik öğrenim deneyimi yaşamalarını sağlamayı, sosyal etkileşimler yoluyla toplumsal katılımlarını ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda BARÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Geliştirme ve Mesleki Eğitim Birimi katılımcılara hazırlık eğitimleri verecek.

Hazırlık eğitimlerinin ardından belirlenen akademik birimlerde engelli bireyler, akranlarıyla birlikte sembolik ders süreçlerine katılarak üniversite yaşamını deneyimleme fırsatı bulacak.

Mezuniyet ve Sertifikalandırma

Program sonunda katılımcılar için bir mezuniyet töreni düzenlenecek ve katılımcılara katılım belgesi veya onur sertifikası takdim edilecek.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, protokolün engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını artırma ve üniversite yaşamına ilişkin farkındalıklarını güçlendirme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Rektör Akkaya, protokole katkılarından dolayı Yavuz Korkmaz'a teşekkür etti.

BARÜ İLE BARTIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA "ENGELSİZ ÜNİVERSİTE" PROTOKOLÜ...

BARÜ İLE BARTIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA "ENGELSİZ ÜNİVERSİTE" PROTOKOLÜ İMZALANDI

BARÜ İLE BARTIN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA "ENGELSİZ ÜNİVERSİTE" PROTOKOLÜ...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BARÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'Engelsiz Üniversite' Protokolü İmzaladı
2
BARÜ Yetkili Sınav Merkezi: TOEFL IBT, Cambridge, Oxford ve Burlington
3
Türkiye-Malta Eğitim İş Birliği İmzalandı: Tekin'den 'Barış ve İnsan Hakları' Vurgusu
4
ÜYEP 2025 başvuruları başladı
5
Geleceğin Sosyal Hizmet Gönüllüleri SHM'lerde Buluştu
6
Bafra Dijital Projesi: Bafra MTAL ve Bafra GİAD’dan İş Birliği ile Dijital Dönüşüm
7
Durağan’da Hastane Personeline Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde