DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

BARÜ ile TÜGVA, İhtisas Akademi Projesi için iş birliği protokolü imzaladı

Bartın Üniversitesi ile TÜGVA Bartın İl Temsilciliği, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini hedefleyen İhtisas Akademi Projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:23
BARÜ ile TÜGVA, İhtisas Akademi Projesi için iş birliği protokolü imzaladı

BARÜ ile TÜGVA, İhtisas Akademi Projesi için iş birliği protokolü imzaladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bartın İl Temsilciliği arasında İhtisas Akademi Projesi kapsamındaki iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile TÜGVA Bartın İl Temsilcisi Caner Can Cihan tarafından resmiyet kazandı.

Protokolün kapsamı

Protokol kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilecek. Programın hedefi, öğrencilerin akademik bilgi birikimlerinin artırılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda sosyal bilinç ve farkındalık kazanmalarını sağlamak olarak açıklandı.

Program sonunda katılımcıların hazırlayacağı akademik çalışmalardan uygun görülenler yayımlanacak.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Akkaya, gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalara devam edeceklerini belirterek TÜGVA Bartın İl Temsilcisi Caner Can Cihan'a teşekkür etti.

BARÜ İLE TÜGVA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

BARÜ İLE TÜGVA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

BARÜ İLE TÜGVA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BARÜ ile TÜGVA, İhtisas Akademi Projesi için iş birliği protokolü imzaladı
2
Feridun Bozyiğit: OFB Eğitim'in 2025 Başarıları ve Sivas Vizyonu
3
Bodrum'da Öğrencilere Yapay Kar Sürprizi
4
Karacabey Belediyesi 'Cumhuriyet’in Yıldızları' Gazetesinin İlk Abonesi Oldu
5
Malatya'da 'ÖNEM’li Atölyeler' Protokolü İmzalandı
6
OMÜ'ye 2025'te İlk Mavi Bayrak — Kurupelit Kampüsü Ödüllendirildi
7
Köyceğiz Tazelenme Kampüsü’nde ‘Nefes Teknikleri ve Meditasyon’ Sonrası Yarıyıl Tatili Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları