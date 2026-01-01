BARÜ ile TÜGVA, İhtisas Akademi Projesi için iş birliği protokolü imzaladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bartın İl Temsilciliği arasında İhtisas Akademi Projesi kapsamındaki iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile TÜGVA Bartın İl Temsilcisi Caner Can Cihan tarafından resmiyet kazandı.

Protokolün kapsamı

Protokol kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilecek. Programın hedefi, öğrencilerin akademik bilgi birikimlerinin artırılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda sosyal bilinç ve farkındalık kazanmalarını sağlamak olarak açıklandı.

Program sonunda katılımcıların hazırlayacağı akademik çalışmalardan uygun görülenler yayımlanacak.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Akkaya, gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalara devam edeceklerini belirterek TÜGVA Bartın İl Temsilcisi Caner Can Cihan'a teşekkür etti.

BARÜ İLE TÜGVA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI