Kütahya’da rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara "Objektif Testler Atölyesi" eğitimi

"43 Adım" projesi kapsamında akran zorbalığıyla mücadeleye yönelik üç günlük çalışma

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, "43 Adım" projesi çerçevesinde yürütülen Okulda Nezaket Hareketi kapsamında il merkezinde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik "Objektif Testler Atölyesi" eğitimi düzenlendi.

Üç gün sürecek atölye çalışmasına il merkezinde görev yapan 31 rehber öğretmen ve psikolojik danışman katılıyor. Eğitimler, alanında uzman eğitici Emrah Köseoğlu tarafından veriliyor.

Atölyede katılımcılara; akran zorbalığı vakalarının erken tespiti, doğru değerlendirilmesi ve etkili önleyici müdahalelerin geliştirilmesi amacıyla objektif testler ile ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik uygulamalı eğitimler sağlanıyor.

Ayrıca eğitim programında, akran zorbalığıyla mücadelede kanıta dayalı yaklaşımlar, güncel değerlendirme yöntemleri ve okul temelli koruyucu-önleyici uygulamalar ele alınıyor.

Eğitimin açılışını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz gerçekleştirdi.

Düzenlenen eğitimin, "43 Adım" projesi hedefleri doğrultusunda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların mesleki yeterliklerini artırması; okullarda daha güvenli, saygılı ve kapsayıcı bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

