BARÜ'lü Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'ne üye seçildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Yıldırım, dünyanın en saygın arkeoloji kuruluşlarından olan Amerikan Arkeoloji Enstitüsü (Archaeological Institute of America - AIA) üyeliğine seçildi.

Seçim ve tarihsel önem

San Francisco'da gerçekleştirilen konsey toplantısında onaylanan üyelikle Prof. Dr. Şahin Yıldırım, enstitünün 147 yıllık tarihinde üyeliğe seçilen 6. Türk bilim insanı oldu. Bu gelişme, BARÜ'nün arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının uluslararası görünürlüğünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yürütülen çalışmalar

Prof. Dr. Yıldırım, BARÜ bünyesinde Karadeniz ve Trakya bölgelerinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarıyla tanınıyor. Başkanlığında Karadeniz'de gerçekleştirilen Tios Antik Kenti kazılarında Koloni Çağı ve Phryg kültürüne ait yeni keşifler yapıldı. Ayrıca Karadeniz'in kuzeyinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yürütülen derin deniz ROW (Right of Way) araştırmaları ve Doğu Karadeniz'de yer alan Satala Antik Kenti'nde 2024 yılına kadar yürüttüğü Roma lejyonları ve castrumlarına yönelik kazılar da üyeliğe seçilmesinde etkili oldu. Anadolu ve Trakya'da sürdürdüğü kurgan ve tümülüs kazı çalışmaları da profilinin önemli parçalarını oluşturuyor.

Enstitü ve üyelik kriterleri

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü, "American Journal of Archaeology" ve "Archaeology Magazine" gibi önemli bilimsel yayınları yayımlayan köklü bir kuruluş. Enstitünün Sorumlu Üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşayan ve arkeolojinin bir dalında ya da arkeoloji eğitimi, koruma, restorasyon ve müzecilik alanlarında ün sahibi olan seçkin bilim insanları arasından seçiliyor.

Rektörden tebrik

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın Amerikan Arkeoloji Enstitüsü üyeliğine seçilmesini tebrik ederek bu başarının üniversitenin bilimsel birikimi ve uluslararası görünürlüğü açısından önemli olduğunu vurguladı.

BARÜ’DEN PROF. DR. ŞAHİN YILDIRIM, DÜNYANIN EN KÖKLÜ ARKEOLOJİ ENSTİTÜLERİNDEN AMERİKAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ