Seçer: Mersin Eğitimli Gençlerle Daha da Gelişecek — 5. MBB LGS Bilgi Yarışması

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, 5. MBB LGS Bilgi Yarışması'nda gençlerle buluştu; Mersin'in eğitimli gençlerle yükseleceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 00:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 00:49
Seçer: Mersin Eğitimli Gençlerle Daha da Gelişecek — 5. MBB LGS Bilgi Yarışması

Seçer: "Mersin, eğitimli gençlerle daha da gelişecek"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’MBB Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Yarışma ve katılım

Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kurs merkezinden 63 ve Çamlıyayla ilçesinde etüt desteği alan 3 öğrenci olmak üzere toplam 66 LGS öğrencisi katıldı. Salonun tamamını dolduran öğrenciler hazırladıkları pankartlarla etkinliğe renk kattı.

Seçer'in gençlere mesajı

Yarışma öncesi salonu selamlayan Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ancak özgür ve demokratik gençlerle ulaşılabileceğini vurguladı. Seçer, "Türkiye’nin ve dünyanın geleceği sizlersiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentimiz sizin üzerinizden. Daha güzel, barış ve kardeşlik dolu bir dünyayı siz gençler inşa edeceksiniz" dedi.

Eğitimin toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çeken Seçer, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hurafelerin değil, bilimin ve aklın peşinden gideceğiz. İyi eğitim almış bireyler yetiştirirsek ülkemiz dünyada daha saygın bir konuma gelir" ifadelerini kullandı. Sınav sisteminin rekabetçi yapısına değinen Seçer, öğrencilere stres yapmamaları çağrısında bulunarak, "Düzenli çalışan, öğretmenlerini dinleyen ve emek veren her öğrenci mutlaka karşılığını alır" diye konuştu.

"Mersin, gençlerin katkısıyla yükselecek"

Mersin'in çok kültürlü yapısının kenti Türkiye'nin bir özeti haline getirdiğini söyleyen Seçer, kentin gençler için büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti: "Arzu ederiz ki çocuklarımız hangi üniversiteye giderse gitsin eğitimlerini tamamladıktan sonra Mersin’e geri dönsün. Mersin, gençlerin ve iyi eğitim almış bireylerin katkılarıyla daha da gelişecek".

Seçer konuşmasında öğretmenlere de teşekkür ederek, eğitim emekçilerinin yalnızca ders anlatan değil, gençlere hayat yolculuklarında rehberlik eden yol göstericiler olduğunu vurguladı. "Sizler iyi bir gelecek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Biz de çocuklarımıza daha güzel bir Mersin bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yarışma süreci ve sonuçlar

Konuşmasının ardından yarışmayı başlatan Seçer, tüm öğrencilerin kazanan olduğunu belirtti. Yarışmada Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.

Yarışma sonunda Yenice Kurs Merkezi birinci olurken, kura çekimiyle Halkkent Kurs Merkezi ikinci, Turguttürkalp Kurs Merkezi üçüncü oldu.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) BAŞKAN VEKİLİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER...

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) BAŞKAN VEKİLİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, BELEDİYE TARAFINDAN BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN 'MBB EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME LGS KURS MERKEZLERİ BİLGİ YARIŞMASI'NDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) BAŞKAN VEKİLİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seçer: Mersin Eğitimli Gençlerle Daha da Gelişecek — 5. MBB LGS Bilgi Yarışması
2
BARÜ'ye Ethos Universitas Sertifikası ile Spor Dostu Kampüs Tescili
3
BARÜ'lü Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'ne üye seçildi
4
Kastamonu Teknokent 2025'te Bölgesel Ar-Ge ve Girişimcilik Merkezi Oldu
5
Şırnak'ta Kreş Denetimleri Artıyor: Çocuk Güvenliği Öncelik
6
Altıntaş'ta YKS Veli Toplantısı: Başarıyı Artırma Stratejileri
7
Manisa'da Örnek Çalışma: Uğurelli'den Yiğitbaş Gençlik Merkezi'ne Övgü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları