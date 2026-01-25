Seçer: Mersin Eğitimli Gençlerle Daha da Gelişecek — 5. MBB LGS Bilgi Yarışması

Seçer: "Mersin, eğitimli gençlerle daha da gelişecek"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’MBB Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Yarışma ve katılım

Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kurs merkezinden 63 ve Çamlıyayla ilçesinde etüt desteği alan 3 öğrenci olmak üzere toplam 66 LGS öğrencisi katıldı. Salonun tamamını dolduran öğrenciler hazırladıkları pankartlarla etkinliğe renk kattı.

Seçer'in gençlere mesajı

Yarışma öncesi salonu selamlayan Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ancak özgür ve demokratik gençlerle ulaşılabileceğini vurguladı. Seçer, "Türkiye’nin ve dünyanın geleceği sizlersiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentimiz sizin üzerinizden. Daha güzel, barış ve kardeşlik dolu bir dünyayı siz gençler inşa edeceksiniz" dedi.

Eğitimin toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çeken Seçer, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hurafelerin değil, bilimin ve aklın peşinden gideceğiz. İyi eğitim almış bireyler yetiştirirsek ülkemiz dünyada daha saygın bir konuma gelir" ifadelerini kullandı. Sınav sisteminin rekabetçi yapısına değinen Seçer, öğrencilere stres yapmamaları çağrısında bulunarak, "Düzenli çalışan, öğretmenlerini dinleyen ve emek veren her öğrenci mutlaka karşılığını alır" diye konuştu.

"Mersin, gençlerin katkısıyla yükselecek"

Mersin'in çok kültürlü yapısının kenti Türkiye'nin bir özeti haline getirdiğini söyleyen Seçer, kentin gençler için büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti: "Arzu ederiz ki çocuklarımız hangi üniversiteye giderse gitsin eğitimlerini tamamladıktan sonra Mersin’e geri dönsün. Mersin, gençlerin ve iyi eğitim almış bireylerin katkılarıyla daha da gelişecek".

Seçer konuşmasında öğretmenlere de teşekkür ederek, eğitim emekçilerinin yalnızca ders anlatan değil, gençlere hayat yolculuklarında rehberlik eden yol göstericiler olduğunu vurguladı. "Sizler iyi bir gelecek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Biz de çocuklarımıza daha güzel bir Mersin bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yarışma süreci ve sonuçlar

Konuşmasının ardından yarışmayı başlatan Seçer, tüm öğrencilerin kazanan olduğunu belirtti. Yarışmada Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.

Yarışma sonunda Yenice Kurs Merkezi birinci olurken, kura çekimiyle Halkkent Kurs Merkezi ikinci, Turguttürkalp Kurs Merkezi üçüncü oldu.

