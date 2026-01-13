Köyceğiz'de Öğrencilerden Şiir ve Müzik Konseri

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, 2025-2026 dönem sonu etkinlikleri kapsamında şiir ve müzik konseri sundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:57
Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nde döneme renk katan etkinlik

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri kapsamında bir şiir ve müzik konseri sundu.

Etkinlik, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi okul kütüphanesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler müzik eşliğinde şiirlerini seslendirirken, seyircilerden tam not aldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen de katıldı ve öğrencileri dinledi.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetlerinin hafta boyunca tüm hızıyla devam edeceğini bildirdi.

