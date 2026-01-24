BARÜ'ye Ethos Universitas Sertifikası ile Spor Dostu Kampüs Tescili

Bartın Üniversitesi, Panathlon International'dan aldığı Ethos Universitas Sertifikası ile spor dostu kampüs ve etik spor anlayışını uluslararası alanda belgeledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:41
Uluslararası tanınırlık: Panathlon International ve IOC vurgusu

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Ethos Universitas Sertifikası ile spor dostu kampüs vizyonunu uluslararası ölçekte tescilledi. Üniversite, etik değerler, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük odaklı çalışmalarını bu sertifika ile belgeledi.

Sertifika, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan Panathlon International tarafından verildi. BARÜ, sporu sosyal yaşamın her alanına taşıyan ve Fair Play (Adil Oyun) ruhunu benimseyen yaklaşımını böylece uluslararası platformda kabul ettirdi.

Sertifika başvuru ve değerlendirme sürecini BARÜ Spor Dostu Kampüs Koordinatörlüğü yürüttü. Bu süreç, üniversitenin sporda etik ilkeleri koruma ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırma çabalarının uluslararası standartlara uygunluğunu ortaya koydu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Eğitimden spora her alanda kalite süreçlerini ve etik değerleri önemsiyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz ‘yeşil kampüs’ ve ‘spor dostu kampüs’ çalışmalarıyla oluşturduğumuz ekosistem sayesinde Ethos Universitas Sertifikası’nı almaya hak kazandık. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturma yaklaşımımızın uluslararası alanda belgelenmesinden memnuniyet duyuyor, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BARÜ, elde ettiği bu uluslararası sertifika ile kampüs yaşamında etik, kapsayıcılık ve sürdürülebilir sporu güçlendirme hedefini pekiştirmiş oldu.

