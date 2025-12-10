Başkan Başdeğirmen, Minik Başkan Bilge Mercan'ı Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Naşide Halil Gelendost İlkokulu 3/E sınıfı öğrencisi Bilge Mercan Orhan’ın seçim vaatlerinden olan "Seçilirsem Şükrü başkanımızı sınıfımıza getireceğim" sözünü yerine getirerek okulu ziyaret etti.

Başkan Başdeğirmen, okul girişinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. 3/E sınıfında sınıf başkanı Bilge Mercan Orhan tarafından çiçekle karşılanan Başdeğirmen, öğrenciler ve sınıf öğretmeni Mehmet Kadıoğlu ile sohbet etti. Ziyarette okul müdürü Hakan Susam da hazır bulundu.

Başkan Başdeğirmen: "En güzel tarafı Mercan’ın sözünü yerine getirmesi"

Başkan Başdeğirmen, Bilge Mercan Orhan’ın seçimlerde "eğer beni seçerseniz ben de okula Şükrü başkanı davet edeceğim" şeklinde bir söz verdiğini hatırlatarak, "Mercan’ın vermiş olduğu sözü yerine getirdik. Hayatta en önemli şey yapabileceğin bir sözü vermektir. Söz çok değerlidir. Söz verdiyseniz onu yapmalısınız. En güzel tarafı Mercan’ın sözünü yerine getirmesi. Mercan’a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mücadeleci olmak zorundayız"

Başdeğirmen, Mercan’ın seçimden önce kendisini aradığını belirterek, "Mercan seçimden önce beni aradı. Başkan adayı olacağını söyledi ve kazanırsam ziyarete gelir misin diye sordu. Ne yaptı, sözünü garantiye aldı. Ben de kendisine ’kazanırsan geleceğim’ dedim. Burada verdiğimiz sözlerin kıymetini anlıyoruz. Kazanana saygı göstermesini bilmemiz gerekiyor. Kaybetmenin bu işin sonu olmadığını bilmemiz gerekiyor. Biz mücadeleci olmak zorundayız. Medeni cesaretlerinden dolayı adayların hepsini tebrik ediyorum. Seçilen Mercan’a da başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan: "Teşekkür ederim"

Sınıf başkanı Bilge Mercan Orhan ise aday olduğunu ve demokrasinin gereği olarak seçildiğini belirterek, Başkan Başdeğirmen’i sınıfa davet etme sözü verdiğini söyledi: "Başkanımız sınıfımıza kadar geldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim".

Başkan Başdeğirmen, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin "Belediye başkanlığı yapmak kolay mı?" sorusuna hiçbir mesleğin kolay olmadığını vurgulayarak, severek iş yapmanın önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında öğrenciler hep bir ağızdan "Benim Babam" şarkısını söyledi ve Başdeğirmen dinledi.

"Kitap Fuarı’na mutlaka gelin"

Ayrıca Başdeğirmen, 12-21 Aralık tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 8. Isparta Kitap Fuarına öğrencileri davet etti: "12 Aralık Cuma günü fuarımız kapılarını açacak ve 10 gün devam edecek. Daha kolay alışveriş yapın diye sizlere her biri 50 lira olan kuponlar vereceğiz. 50 lira olan bir kitabı bu kuponla alabilirsiniz. 70 liralık bir kitap alacaksınız kuponu verdikten sonra 20 lira daha ilave etmeniz gerekir. Öğretmeninize rica edelim, anne ve babalarınıza da söyleyin bir kez değil en az iki kez sizi kitap fuarına getirmelerini isteyin".

Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, öğrencilere kalem ve kalemlik hediye etti ve öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN VE SINIF BAŞKANI BİLGE MERCAN ORHAN