Kuşadası'nda Temizlik İşleri Personeline 'Güvenli Sürüş' Eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nde Ağır Vasıta Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Eğitimin kapsamı ve amacı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, çöp kamyonu, su tankeri ve çekici gibi ağır vasıta araçlarını kullanan personele yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi. Eğitimle amaç, sahadaki operasyonların güvenliğini artırmak ve olası kazaları azaltmak olarak açıklandı.

İstasyon Kuşadası'nda gerçekleştirilen eğitimde, Yaklaşık 2 saat boyunca sürücülere bilimsel veriler ışığında trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Eğitimin içeriği ve vurgulanan konular

Eğitimi veren Ali Kemal Kurnaz, sunumunda kazaların yüzde 84'ünün bireysel hatalardan kaynaklandığına dikkat çekti. Katılımcılara; hız sınırlarına uyma, takip mesafesini koruma, diğer sürücülerin hatalarını öngörme, stres yönetimi ve araçların teknik özelliklerini iyi bilme gerekliliği anlatıldı.

Ayrıca sürücülere yakıt tüketiminin azaltılması ve araçların işletme maliyetlerinin düşürülmesine yönelik pratik bilgiler de verildi. Eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağı kaydedildi.

Eğitmen görüşü

Ali Kemal Kurnaz eğitim sırasında şunları söyledi: "Maalesef ülkemizde kazaların çoğu sürücülerin trafikte yaşadığı stres nedeniyle meydana geliyor. Bir sürücü stres yönetiminin yanında kullandığı aracın teknik özelliklerini de çok iyi bilmek zorunda. Eğitimlerimizin Kuşadası Belediyesi personeline çok faydalı olacağını düşünüyorum".

