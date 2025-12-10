DOLAR
42,6 -0,07%
EURO
49,66 -0,2%
ALTIN
5.758,11 0,1%
BITCOIN
3.926.603,45 0,93%

Kuşadası'nda Temizlik İşleri Personeline 'Güvenli Sürüş' Eğitimi

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri personeline Ali Kemal Kurnaz tarafından yaklaşık 2 saat süren güvenli sürüş eğitimi verildi; hız, takip mesafesi ve stres yönetimi işlendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:51
Kuşadası'nda Temizlik İşleri Personeline 'Güvenli Sürüş' Eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nde Ağır Vasıta Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Eğitimin kapsamı ve amacı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, çöp kamyonu, su tankeri ve çekici gibi ağır vasıta araçlarını kullanan personele yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi. Eğitimle amaç, sahadaki operasyonların güvenliğini artırmak ve olası kazaları azaltmak olarak açıklandı.

İstasyon Kuşadası'nda gerçekleştirilen eğitimde, Yaklaşık 2 saat boyunca sürücülere bilimsel veriler ışığında trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Eğitimin içeriği ve vurgulanan konular

Eğitimi veren Ali Kemal Kurnaz, sunumunda kazaların yüzde 84'ünün bireysel hatalardan kaynaklandığına dikkat çekti. Katılımcılara; hız sınırlarına uyma, takip mesafesini koruma, diğer sürücülerin hatalarını öngörme, stres yönetimi ve araçların teknik özelliklerini iyi bilme gerekliliği anlatıldı.

Ayrıca sürücülere yakıt tüketiminin azaltılması ve araçların işletme maliyetlerinin düşürülmesine yönelik pratik bilgiler de verildi. Eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağı kaydedildi.

Eğitmen görüşü

Ali Kemal Kurnaz eğitim sırasında şunları söyledi: "Maalesef ülkemizde kazaların çoğu sürücülerin trafikte yaşadığı stres nedeniyle meydana geliyor. Bir sürücü stres yönetiminin yanında kullandığı aracın teknik özelliklerini de çok iyi bilmek zorunda. Eğitimlerimizin Kuşadası Belediyesi personeline çok faydalı olacağını düşünüyorum".

KUŞADASI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE 'GÜVENLİ SÜRÜŞ' EĞİTİMİ...

KUŞADASI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE 'GÜVENLİ SÜRÜŞ' EĞİTİMİ VERİLDİ

KUŞADASI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE 'GÜVENLİ SÜRÜŞ' EĞİTİMİ...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Temizlik İşleri Personeline 'Güvenli Sürüş' Eğitimi
2
Atatürk Çocukları Kütüphaneleri için kitap bağışı çağrısı
3
Kuşadası’nda Çocuklara Kitap ve Hayvan Sevgisi
4
Kastamonu Üniversitesi’nin 'Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz' Projesine Bakanlık Desteği
5
Van'da Yeni Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Göreve Başladı
6
Başkan Başdeğirmen, Minik Başkan Bilge Mercan'ı Ziyaret Etti
7
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Aşçılık Öğrencileri Beyaz Önlük Töreni

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi