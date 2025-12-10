DOLAR
Atatürk Çocukları Kütüphaneleri için kitap bağışı çağrısı

Manisa'da Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphaneleri ve Bilim Merkezleri için vatandaşlardan kitap bağışı talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:18
Atatürk Çocukları Kütüphaneleri için kitap bağışı çağrısı

Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphaneleri için kitap bağışı çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliğiyle hayata geçirilen Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphaneleri ve Bilim Merkezleri, vatandaşlardan gelecek kitap bağışlarını bekliyor. Proje, çocukların eğitimine katkı sunmak üzere tasarlandı ve Türkiye’nin her yerinden bağış kabul ediliyor.

Merkezlerde, Manisalı yazar, şair ve sanatçıların çocuklara yönelik atölye ve eğitim etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. Bu alanlar, okumayı teşvik eden; bilim ve sanatı buluşturan eğitim merkezleri olarak kurgulandı.

Projeye destek çağrısı 'Kitaplarınızla Geleceğe Işık Olun' sloganı ile yapılıyor; vatandaşların ellerindeki kitaplarla projeye katkı sağlaması bekleniyor.

İlk merkez Gördes'te açıldı, yeni açılışlar planlanıyor

Proje kapsamında ilk olarak Gördes ilçesinde açılan Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, 11 bin kitap ile hizmete başladı. Yeni merkezlerin açılışı için takvim de belirlendi: 2026 yılının ilk ayında Demirci ilçesi İcikler Mahallesi ile Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesinde yeni merkezlerin kapılarını açması planlanıyor.

Projenin hedefi, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatmak ve Manisa’nın tüm ilçelerinde çocukların eğitimine katkı sağlayacak merkezler oluşturmak olarak açıklandı.

