Kuşadası’nda çocuklara kitap ve hayvan sevgisi

SEYAKMER’de yazar-atölyesi

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Kuşadası’nın kültür ve eğitim hayatında öne çıkan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuk kitapları yazarı ve eğitimci Emine Erk Bekdemir konuk olduğu atölyede, hem kitap tanıtımı yaptı hem de çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

Yaklaşık 1 saat süren atölye çalışmasında Bekdemir, son kitabı Dostluğun Şifasının bölümlerinden örnekler okuyarak sokak hayvanlarının karşılaştığı zorlukları anlattı. Anlatılanlar çocukların ilgisini çekerken, etkinlik boyunca empati ve sorumluluk temaları öne çıktı.

Etkinliğe katılan çocuklar yazarın anlattığı bölümleri dikkatle dinledi ve söyleşi sırasında kitapla ilgili merak ettikleri soruları Emine Erk Bekdemir'e yöneltti. Söyleşi, Bekdemir’in çocuklar için kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

SEYAKMER’de düzenlenen bu tür etkinlikler, Kuşadası’ndaki çocukların okuma alışkanlığını desteklerken, hayvan hakları ve sevgisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

