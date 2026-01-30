Başkan Kaya İmzaladı: İncirliovalı Kadınların Emeği Markalaşıyor

İncirliova Belediyesi'nin 'İncirliova Kooperatifle Markalaşıyor' projesiyle kadın emeği üretime dönüşecek; modern tesis ve satış merkeziyle zeytin ve incir markalaşacak.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:22
Belediyeden kooperatif destekli markalaşma hamlesi

İncirliova Belediyesi, kadın emeğini üretime ve markalaşmaya dönüştürecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Projenin resmi protokolü, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı arasında imzalandı.

Proje, incir ve zeytinyağı başta olmak üzere yerel tarım ürünlerinin katma değerli, markalı ve sürdürülebilir bir yapıda üretilip pazarlanmasını hedefliyor. İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Bayatlı de hazır bulundu.

Proje Detayları

Projeye göre, gıda güvenliği standartlarına uygun modern bir üretim, dolum ve ambalajlama tesisi kurulacak. Tesiste; filtrasyon, azotlu dolum ve hijyenik ambalajlama sistemleri gibi zeytinyağının kalite ve asidik değerini koruyan uygulamalar yer alacak.

Ayrıca, İzmir-Aydın Karayolu üzerinde kurulacak bir satış ve tanıtım merkeziyle ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşturulması sağlanacak.

Başkanın Mesajı

Aytekin Kaya projeyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"İncirliovamızın kadınlarının emeği ile İncirliovamızın zeytinyağını ve incirini üretecek çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızı sadece üretimin bir parçası değil, markalaşmanın ve ekonomik kalkınmanın merkezine koyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu proje ile kadınlarımızın ürettiği zeytinyağı ve incir başta olmak üzere yerel ürünlerimizi, katma değerli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Amacımız; hem kadın istihdamını artırmak hem de İncirliova’nın tarımsal potansiyelini güçlü markalarla daha geniş kitlelere ulaştırmak. "İncirliova Kooperatifle Markalaşıyor" projesinin ilçemize, kadınlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreterimiz Ümit Gülyağı’na, İncirliova İlçe Tarım Müdürümüz Emre Tanrıbuyurdu’ya ve tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

İş Birliği ve Hedef

Projeyle ilgili yürütücülük İncirliova Belediyesi tarafından üstlenilecek; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İNKA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İNCİRBEL Ltd. Şti. ile iş birliği yapılacak. Projenin tamamlanmasının ardından belediye-kooperatif ortaklı, sürdürülebilir bir işletme modeliyle faaliyetlerin sürdürülmesi hedefleniyor.

