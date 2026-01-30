KARDEMİR Genel Müdürü Peker Rektör Kırışık ile Görüştü: Üniversite‑Sanayi İş Birliği Öne Çıktı

KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti; ortak projeler ve üniversite-sanayi iş birliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:08
KARDEMİR Genel Müdürü Peker Rektör Kırışık ile Görüştü: Üniversite‑Sanayi İş Birliği Öne Çıktı

KARDEMİR Genel Müdürü Peker Rektör Kırışık'ı Ziyaret Etti

Üniversite‑sanayi iş birliği ve ortak projeler gündemde

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. Mevcut iş birliğinin sürdürülmesi ve yeni alanlarda ortak adımlar atılması konuları değerlendirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Fındık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Demiral de katıldı.

Taraflar, sektörün ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı projeler, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

