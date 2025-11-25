Başkan Sezayi Pütün Beyağaç'ta Öğretmenlerle Buluştu — 24 Kasım

Beyağaç Belediyesi'nden Öğretmenler Günü etkinliği

Beyağaç Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan öğretmenlerin özel gününü kutlamak için bir yemek düzenledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri yalnız bırakmayarak Hanay Evleri Oteli'nde düzenlenen yemekte ilçe öğretmenleriyle bir araya geldi.

Yemek sonrasında Başkan Pütün, öğretmenlerle sohbet ederek onların görüşlerini dinledi ve emekleri için teşekkür etti.

"24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, ilçemizde görev yapan kıymetli öğretmenlerimizle Hanay Evleri Otelimizde bir araya gelerek öğle yemeğinde buluştuk. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

