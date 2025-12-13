Toprağın Hayati Rolü Anlatıldı | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doğal Kaynağımız Toprak programı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Doğal Kaynağımız Toprak' programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını Tarım Bilimleri Kulübü Başkanı Melike Nazlı Çetin yaptı. Programda söz alan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, toprağın tarımsal üretimdeki hayati rolü'ne vurgu yaparak etkinliğin öğrenciler açısından verimli geçmesini diledi.

Bilimsel sunumlarda toprak biliminden fitoremediasyona

Programın moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Avcı üstlendi. Sunumlarla katkı sağlayan akademisyenler arasında Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Prof. Dr. Kenan Kılıç yer aldı.

Prof. Dr. Kadir Saltalı, toprakların özellikleri ve sınıflandırılması, bahçe tesisinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ile toprağın bitki yetiştiriciliğindeki önemi hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Saltalı, özellikle toprak yapısı ve arazi hazırlığının tarımsal başarıdaki belirleyici etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kenan Kılıç ise Niğde bölgesindeki ağır metal içerikli topraklar, fitoremediasyon uygulamaları ve bu kirliliklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, ağır metal birikiminin insan sağlığına olan olumsuz etkilerine işaret ederek, sürdürülebilir iyileştirme stratejilerinin önemini vurguladı.

Program, Dekan Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu tarafından moderatör ve panelistlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sürdü. Etkinlik, akademisyenler ve katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

