Yenice İlkokulu öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Yenice İlkokulu öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu. Etkinlikte öğrencilere 112 çizgi filmi izletildi ve '112 Tek Numara' farkındalık eğitimi verildi.

Etkinlik ve eğitim içerikleri

Öğrencilere, acil durumlarda doğru çağrı yapmanın önemi uygulamalı ve görsel materyallerle aktarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, çağrıların etkin ve doğru yapılması gerektiğini drama yöntemi ile anlattı.

Etkinlik sırasında öğrenciler 112 şarkısı eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken, aynı zamanda elektronik posta ile gelen ziyaret talepleri ve siber güvenlik konularında da bilgilendirildi.

Öğrenciler, hem eğlenerek öğrendikleri hem de hayat kurtarabilecek bilgileri edindikleri bu ziyaretten büyük memnuniyet duydu.

