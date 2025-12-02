ÜYEP 2025 başvuruları başladı

Anadolu Üniversitesi ÜYEP 2025 başvuruları açıldı. 5. sınıf öğrencileri için kayıtlar 10 Aralık'a kadar sürecek; yerleştirme 17 Aralık, sınav 20 Aralık'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:53
Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programı (ÜYEP), üstün yetenekli çocukların erken keşfi ve bilimsel yöntemlerle desteklenmesi hedefiyle 2025 eğitim dönemi başvurularını açtı. Program, Prof. Dr. Fatih Karabacak yürütücülüğünde bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Başvuru ve takvim

ÜYEP başvurularının ilk gününde 50'yi aşkın başvuru alındı; geçmiş yıllar verilerine göre bu sayının 600'ü geçmesi bekleniyor. Başvurular yalnızca 5. sınıf öğrencileri için kabul ediliyor ve başvurular ÜYEP'in web sitesi üzerinden bireysel olarak gerçekleştiriliyor.

Başvuru sürecinde adaylardan üç belgenin sisteme yüklenmesi isteniyor. Formda velilere ve öğrenciye ilişkin temel bilgiler talep ediliyor. Başvuruların son tarihi 10 Aralık Çarşamba olarak belirlendi. Belgeler kontrol edildikten sonra öğrencilerin hangi sınıf ve sırada sınava gireceği tespit edilecek.

Yerleştirme bilgileri 17 Aralık Çarşamba günü ÜYEP'in web sayfasında ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile giriş belgelerini indirip çıktı alabilecekler. Sınav günü olan 20 Aralık Cumartesi günü adayların en az yarım saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları öneriliyor.

Sınav, kontenjan ve yerleştirme ölçütleri

ÜYEP ortaokul programına toplam 28 öğrenci kabul edilecek. Sıralama yapılırken matematik + genel yetenek sınavı puanının %70'i ve açık uçlu fen sınavı puanının %30'u etken olacak. Ayrıca son sıralarda yer alan 27. ve 28. öğrenciler için kız öğrenci kotası uygulanacak. Kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda sırasıyla üç yedek aday çağrılacak.

Program yapısı ve hizmetler

ÜYEP, araştırma ve uygulama merkezi olarak üç temel hizmet sunuyor: ortaokul öğrencilerine matematik ve fen eğitimi, 4-12 yaş arası çocuklara zekâ tanılama testleri ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki altı okula tanılama desteği. Program kapsamında seçilen öğrenciler yaklaşık 4-4,5 yıllık bir eğitim sürecine dahil oluyor.

Öğrenciler her yıl güz ve bahar dönemlerinde 10'ar haftalık eğitim alırken, bunun yanında iki haftalık yaz okulu ile 9. sınıf yaz döneminde ek bir yaz okulu imkânına da sahip oluyor. Öğrenciler, 8. sınıfın sonuna kadar ÜYEP öğrencisi olma hakkını sürdürüyor.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru işlemleri ÜYEP'in resmi web sayfasından takip edilebilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÜYEP MÜDÜRÜ PROF. DR. FATİH KARABACAK

