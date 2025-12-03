Bayburt'ta Filistin'e Destek: Kaleardı 75. Yıl İlkokulu'ndan Dayanışma Konseri
Bayburt Kaleardı 75. Yıl İlkokulu tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen dayanışma konseri, Çoruh Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Öğrencilerin Performanslarıyla Mesaj
Etkinlikte sahne alan öğrenciler, hazırladıkları müzik ve koro gösterileriyle Filistin halkına dayanışma mesajı verdi. Konser boyunca sergilenen performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Yetkililerden Teşekkür
Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, organizasyonda emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.
