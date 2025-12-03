Bayburt'ta Filistin'e Destek: Kaleardı 75. Yıl İlkokulu'ndan Dayanışma Konseri

Bayburt Kaleardı 75. Yıl İlkokulu, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma konseriyle Filistin halkına destek mesajı verdi; İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman katıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:04
Bayburt'ta Filistin'e Destek: Kaleardı 75. Yıl İlkokulu'ndan Dayanışma Konseri

Bayburt'ta Filistin'e Destek: Kaleardı 75. Yıl İlkokulu'ndan Dayanışma Konseri

Bayburt Kaleardı 75. Yıl İlkokulu tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen dayanışma konseri, Çoruh Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Performanslarıyla Mesaj

Etkinlikte sahne alan öğrenciler, hazırladıkları müzik ve koro gösterileriyle Filistin halkına dayanışma mesajı verdi. Konser boyunca sergilenen performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yetkililerden Teşekkür

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, organizasyonda emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

BAYBURT’TA FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN DAYANIŞMA KONSERİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN DAYANIŞMA KONSERİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN DAYANIŞMA KONSERİ DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Filistin'e Destek: Kaleardı 75. Yıl İlkokulu'ndan Dayanışma Konseri
2
Simav'da 54 Sera Çalışanına KADES Tanıtımı
3
Bayburt'ta Harezmi Eğitim Modeli öğretmen eğitimleri tamamlandı
4
Muğla'da GİZ Yarışmasında Dereceye Giren Öğretmenler Ödüllerini Aldı
5
Bayburt'ta Muhtar Akademisi Eğitim Programı ile Muhtarlar Güçlendiriliyor
6
Aydın'da Yurtlarda İşaret Dili Kursu: Üniversiteli Gençler Hem Konaklıyor Hem Gelişiyor
7
DPÜ Bilgi Evi Topluluğu'ndan Ankara'ya Tarih, Kültür ve Bilim Gezisi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde