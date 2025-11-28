Bayburt'ta 'Gençlik ve Sorumluluk Bilinci' Konferansı

Program ve konuşma

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Bayburt Lisesi iş birliğiyle, 'Kültür İzinde Buluşmalar' temasıyla lise öğrencilerine yönelik bir konferans düzenlendi. Etkinlik Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, 'Gençlik ve Sorumluluk Bilinci' başlıklı konferansında ideal gencin sorumluluk bilincine vurgu yaptı. Danacı, "İslam’ın arzu ettiği ideal bir genç, sorumluluğunun farkında olan gençtir. Kişinin en önemli sorumluluğu Allah’a karşı olan sorumluluğudur. Allah’a karşı olan sorumluluğumuz ise O’nun emirlerine ve yasaklarına hakkıyla uymaktır. Bu da kulluk bilincidir" ifadelerini kullandı.

Danacı ayrıca İslam dininin temel gayesinin insanı korumak olduğunu belirterek, "İslam; insanların canının, aklının, dininin, malının ve neslinin korunmasını temel hedef olarak görmüştür. Bunların tamamına olan sorumluluklarımızı peygamber efendimiz bizlere en güzel şekilde anlatmıştır. Bizler İslam’ın istediği ideal bir genç olmak için başta yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i, peygamber efendimizin hayatını iyi okumalıyız. Rabbimizin bize verdiği akıl nimetini en güzel şekilde kullanarak, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" dedi.

Yetkinlik ve erdem vurgusu

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne atıfta bulunarak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin nihai hedefi, yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmektir. Yetkinlik ve erdem, birbirini tamamlayan iki önemli değerdir. Sizlerin bu değerlere bağlı olarak yetişeceğinize içtenlikle inanıyorum" dedi.

Katılımcılar

Konferansa İl Müftüsü Bayram Danacı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Bayburt Lisesi Müdürü Gökhan Karakurt, gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BAYBURT’TA LİSE ÖĞRENCİLERİNE ‘GENÇLİK VE SORUMLULUK BİLİNCİ’ KONFERANSI VERİLDİ