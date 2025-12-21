Bayburt’ta Lise Öğrencilerine Yönelik Gençlik Buluşması Söyleşileri Sürüyor

Bayburt’ta Lise Öğrencilerine Yönelik Gençlik Buluşması Söyleşileri

Bayburt’ta lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Gençlik Buluşması programları aralıklarla devam ediyor. Program kapsamında kız ve erkek öğrencilere ayrı oturumlarda söyleşiler düzenlendi.

Kız Öğrencilerle Söyleşi

Bayburt Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen oturumda Kur’an Kursu Öğreticisi Fatma Müjde, kız öğrencilerle bir araya gelerek “Günahlardan Sakınmak” başlıklı nasihatlarda bulundu. Söyleşide gençlerin manevi gelişimi, değerler eğitimi ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Erkek Öğrencilerle Söyleşi

Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen erkek öğrenci oturumunda ise Manevi Danışman Muhammet İnci gençlerin karşılaştığı güncel sorunlar ve bu sorunlarla mücadelede manevi duyarlılığın önemi hakkında konuştu.

Programın Kapanışı ve Devamı

Söyleşi sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı. Yetkililer, Gençlik Buluşması programlarının aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.

