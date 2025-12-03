Bayburt'ta Muhtar Akademisi Eğitim Programı ile Muhtarlar Güçlendiriliyor

Bayburt'ta Muhtar Akademisi Eğitim Programı

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanlığı koordinesinde, Bayburt Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Muhtar Akademisi Eğitim Programı kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Katılım ve Amaç

Kent genelinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması hedefleriyle çeşitli sunumlar yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan'ın Değerlendirmesi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, muhtarların mahalle ve köylerde devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurguladı ve yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Eldivan, programın muhtarların görev alanlarında karşılaştığı sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Eğitim İçeriği ve Sunumlar

Programda İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından mevzuat, kurumsal işleyiş ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, muhtarlara okullar, eğitim süreçleri ve yürütülen projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Kahraman, eğitim kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin sahadaki hizmetlere olumlu katkı sağladığını belirtti.

Programda ayrıca İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından camiler, din hizmetleri ve muhtarlarla yürütülen ortak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kapanış

Toplantı, muhtarların taleplerinin ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

