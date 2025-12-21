Bayburt’ta Sıfır Atık ve Çevre Farkındalığı Eğitimi

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere Sıfır Atık ve Çevre Farkındalığı konularında eğitim verildi.

Katılımcılar ve eğitim içeriği

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde; çevrenin korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve sıfır atık uygulamalarının günlük hayattaki önemi ele alındı.

Eğitimlerle öğrencilerde çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi. Öğrencilere ayrıca geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda bilgilendirme yapılarak doğanın nasıl korunacağı anlatıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerin ilerleyen süreçte farklı okullarda da devam edeceği bildirildi.

