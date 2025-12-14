Bayburt’ta Yeşilay Elçileri: Esnafa Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Genç Yeşilay gönüllülerinden bilgilendirme ziyaretleri

Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında Genç Yeşilay Topluluğu Gönüllüleri, Bayburt’ta esnafa yönelik bağımlılıkla mücadele bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, toplumun her kesiminin bağımlılıkla mücadelede sorumluluk almasının önemi vurgulandı ve esnaflara ’Yeşilay elçisi olun, sorumluluk alarak etrafınızı bilinçlendirin, yarınlarınızı koruyun’ yazılı pankartlar dağıtıldı.

Gönüllüler, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerine değinerek, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini esnaflara hatırlattı.

Toplumla birebir iletişim halinde olan esnafların bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiği belirtilirken, Yeşilay Elçileri Projesi’ne katkı sunan esnaflara destekleri için teşekkür edildi.

YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİNDEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMASI