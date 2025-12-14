DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.851.247,51 -0,14%

Bayburt’ta Yeşilay Elçileri: Esnafa Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Genç Yeşilay gönüllüleri, Bayburt esnafına bağımlılıkla mücadele ve bilinçlendirme ziyareti düzenledi; tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 08:21
Bayburt’ta Yeşilay Elçileri: Esnafa Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Bayburt’ta Yeşilay Elçileri: Esnafa Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Genç Yeşilay gönüllülerinden bilgilendirme ziyaretleri

Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında Genç Yeşilay Topluluğu Gönüllüleri, Bayburt’ta esnafa yönelik bağımlılıkla mücadele bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, toplumun her kesiminin bağımlılıkla mücadelede sorumluluk almasının önemi vurgulandı ve esnaflara ’Yeşilay elçisi olun, sorumluluk alarak etrafınızı bilinçlendirin, yarınlarınızı koruyun’ yazılı pankartlar dağıtıldı.

Gönüllüler, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerine değinerek, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini esnaflara hatırlattı.

Toplumla birebir iletişim halinde olan esnafların bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiği belirtilirken, Yeşilay Elçileri Projesi’ne katkı sunan esnaflara destekleri için teşekkür edildi.

YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİNDEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİNDEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİNDEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt’ta Yeşilay Elçileri: Esnafa Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı
2
İhlas Vakfı Kütahya Erkek Öğrenci Yurdu'nun Temeli Atıldı
3
Cizre'de 4-6 Yaş Kur'an Kursları Çift Dallı Eğitimle Öğretiyor
4
Çanakkale'de Yerli Malı Haftası'nda Öğrenciler Bilinçlendirildi
5
AÜ Öğrencileri Muratpaşa’da Göç ve Kültürel Çeşitliliği Yerinde İnceledi
6
Boyabat’ta Lise Öğrencileri Duruşma Salonunda Adaleti İnceledi
7
Öğrenciler Atıktan Enerjiye: SEKAY ve SAÇEM'de Teknik Gezi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama