ÖZKURBİR 4. Eğitim Sempozyumu Antalya'da — Özel Öğretim Sektörünün Geleceği

ÖZKURBİR 4. Eğitim Sempozyumu Antalya'da

Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) tarafından düzenlenen 4. Eğitim Sempozyumu, "Kurumlarımızın Bugünü ve Geleceği" temasıyla 12-14 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Programa Türkiye'nin dört bir yanından gelen 700'ü aşkın katılımcı ve 200'ün üzerinde özel okul temsilcisi katıldı.

Program ve Katılım

Çevrim içi katılımla programa seslenen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sektörü hiçbir zaman Bakanlığımızdan ayrı, bağımsız bir alan olarak görmedik. Özel öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’nın en önemli paydaşlarından biridir" ifadelerini kullandı. Etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Nurullah Genç "Kaderle Tasarım Arasında Yeni İnsan" ve Prof. Dr. Adnan Yüksel "Eğitimin Bugünü ve Geleceği" başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Programa Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, ÖZKURBİR Genel Başkanı Enis Şener, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner ile çok sayıda eğitimci ve sektör temsilcisi katıldı.

Başkanlar Paneli

Öğleden sonraki oturumda düzenlenen başkanlar panelinde ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, ÖZKURBİR Başkanı B. Enis Şener, TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk, ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay ve TOBB Eğitim Meclisi Başkanı Metin Özer "Kurumlarımızın Bugünü ve Geleceği" adlı panelde sektörün sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.

Sektörün Bugünü ve Zorluklar

ÖZKURBİR Genel Başkanı Enis Şener açılış konuşmasında, sempozyumun amacını ortak fikir ve irade oluşturmak olarak tanımlayarak, "200’ü aşkın kurumun ve 700’ü aşkın katılımcının ortaya koyduğu bu birliktelik, sektörümüzün sorunlarını çözmeye yönelik ortak iradenin en somut göstergesidir" dedi.

Şener, özel öğretim sektörünün artan maliyetler, azalan öğrenci sayıları, velilerin değişen beklentileri, öğretmen istihdamındaki mali yükler ve teknolojik dönüşüm gibi etkenlerle ciddi zorluklar yaşadığını vurguladı. Buna rağmen sektördeki kurumların ülkenin geleceğine yatırım yaptığını belirtti.

Özel Okulların Rolü ve Gelecek Vizyonu

Şener, özel okulların yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını belirterek, "Özel okullar, nitelikli ve erdemli bireyler yetiştirme sorumluluğu taşıyan kurumlardır" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Maarif Modeli"ni desteklediklerini ifade ederek, "Eğitim büyürse Türkiye büyür" mesajını paylaştı.

Eğitimin Değişen Yüzü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, eğitimin dünü, bugünü ve geleceğini birlikte değerlendirmek gerektiğini vurgulayarak, öğretmen ve okulun rolünün yeniden tartışıldığını söyledi. Güner, eğitim vizyonunun uzun vadeli planlama, şeffaflık, güçlü iletişim ve nitelik odaklı yaklaşımlarla şekilleneceğini belirtti.

Devlet ve Sektör İlişkisi

Programda söz alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bütçe görüşmeleri nedeniyle çevrim içi katılım sağladı ve sektörü Milli Eğitim Bakanlığı için önemli bir paydaş olarak tanımladı: "Sektör, şu anda 35 binden fazla kurumuyla Milli Eğitim Bakanlığı için en önemli paydaşlarımızdan biridir. Hiçbir ortamda, sektörün ya da sizlerin yaşadığı sorunları Bakanlığımızın sorunlarından ayrı ya da Bakanlıktan bağımsız bir alan olarak görmedim."

İnsan Merkezli Eğitim ve Akademik Görüşler

Prof. Dr. Nurullah Genç, eğitimin insanı merkeze alması gerektiğini vurgulayarak, doğru eğitilmemiş bir toplumda kurtuluşun mümkün olmadığını ifade etti. Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ise eğitimin geleceğinin çalışkanlık, üretkenlik ve fark oluşturma ile mümkün olacağını belirtti; üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kapanış Oturumları

Sempozyumun pazar günü oturumlarında Kaan Kalın Yazgan "Yapay zeka çağında eğitimde fırsatlar ve riskler", Olcay Topraklı "Özel öğretim kurumlarında sürdürülebilirlik stratejileri" ve Avukat Mustafa Çınar "Özel öğretim kurumlarında mali ve hukuki uygulamalar" başlıklı panelleriyle programı tamamladı.

ÖZKURBİR 4. Eğitim Sempozyumu, özel öğretim sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı sorunlar ve geleceğe yönelik hedeflerin ele alındığı oturumların ardından sona erdi.

