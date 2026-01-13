Bayburt'ta yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Bayburt'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi; kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 08:20
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 08:24
Valilikten yapılan duyuru

Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bayburt Valiliği tarafından yapılan duyuruda, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Tatilin kapsamı

Açıklamada, resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinin de tatil kapsamına alındığı ifade edildi.

Kamu personeliyle ilgili düzenleme

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

