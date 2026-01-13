YEKDASDER'den Şemdinli'ye Akıl ve Zeka Oyunları Desteği

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER), Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Irak ve İran sınır hattında bulunan köy okullarındaki öğrencilere akıl ve zeka oyunları ulaştırarak eğitim desteğinde bulundu.

Sosyal sorumluluk kapsamında etkinlik

YEKDASDER Doğa Kulübü, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde Yukarı Kayalar, Tekeli, Alan ve Çalışkanlar köylerindeki ilköğretim okullarında eğitim gören öğrenciler için etkinlikler düzenledi. Zorlu şartlarda köylere ulaşan kulüp üyeleri, öğrencilerin zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan materyalleri teslim etti.

Hedef: Problem çözme ve dayanışma

YEKDASDER Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, eğitime katkı sunma misyonlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Üç ülkenin kesişim noktasında yer alan köylere ulaşmanın zorluğunu vurgulayan Aykut, şunları kaydetti:

"Yerli üretim akıl ve zeka oyunları ile kırtasiye malzemelerini, kış şartlarının ağırlaştığı bu bölgelerdeki çocuklarımıza bizzat ulaştırdık. Amacımız, çocuklarımızın problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine destek olmaktır. Sporun yalnızca sahadan ibaret olmadığını; eğitimi ve dayanışmayı da kapsadığını göstermek istiyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren muhtarımız Azad Çiftçi ve Umut Arslan’a teşekkür ederiz."

