GİBTÜ'den görme engelli annelere sensörlü bebek arabası, ambulanslara otomatik kapı

GİBTÜ öğrencilerinden toplum için yenilikçi sağlık projeleri

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Ebelik Bölümü öğrencileri, "Ebelikte İnovasyon" dersi kapsamında geliştirdikleri projelerle topluma doğrudan fayda sağlamayı hedefliyor. Öğrenciler, yatırımcılardan destek bekleyen projeler arasında özellikle görme engelli annelere yönelik sensörlü bebek arabası ile ambulanslar için otomatik kapı sistemi ile öne çıktı.

Görme engelli anneler için sensörlü bebek arabası

Projeyi geliştiren Eda Nur Kılınç, tasarımla ilgili olarak şunları söyledi:

"Projeye yaklaşık üç ay önce başladık. Yazılımcı arkadaşlarımla birlikte çalıştım. İlham kaynağım ise kliniklerde ve sahada karşılaştığımız, görme engelli annelerin bağımsız hareket edememesi, toplumsal eşitlikten uzak kalması ve özgürlüklerini yeterince yaşayamadıkları durumlar oldu. Amacım, onların da topluma daha aktif şekilde katılmalarını sağlamak, geri planda kalmamalarına katkı sunmak ve özgürlüklerini elde etmelerine yardımcı olmaktı. Biz ebeler yalnızca klinikte değil, toplumda insanların yaşadığı sorunlara da çözüm üretmek istiyoruz. Çıkış noktam da buydu. Engellerin bağımsızlığa engel olmadığını hatırlatmak ve görme engelli annelerin hayata daha güçlü şekilde karışmasını sağlamak istedim. Bu amaçla, görme engelli anneler için sensörlü, akıllı bir bebek arabası tasarladım. Arabanın ön kısmına iki adet sensör yerleştirdim. Ana karta yazılım yüklendi. Önüne bir engel çıktığında, açma-kapama tuşu aracılığıyla sensörlü uyarı sistemi devreye giriyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor"

Projenin hedefi görme engelli annelerin daha güvenli ve bağımsız hareket edebilmesini sağlamak ve toplumsal katılımlarını artırmak olarak açıklandı.

Ambulanslar için otomatik kapı sistemi

Diğer proje sahibi Ece Parlak ise ambulansların giriş sırasında zaman kaybetmesini önlemeye yönelik bir çözüm geliştirdi. Parlak, projesini şöyle anlattı:

"Benim projem ambulansların otomatik kapı girişlerinde yaşadığı zaman kaybını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Amacım, ambulansların zaman kaybetmeden hastalara ulaşmasını sağlamak ve zamandan tasarruf edilmesidir. Bu kapsamda bir uzaktan kumanda sistemi geliştirdim. RFID teknolojisinden yararlandım. Bu sistem, radyo frekansı ile çalışan bir altyapıya sahiptir. RFID bantları hem ambulanslara hem de otomatik kapı girişlerine yerleştirildi ve tanımlandı. Ambulans otomatik kapının önüne geldiğinde sistem tarafından tanındığı anda kapı otomatik olarak açılmaktadır"

Çalışmanın önemi ambulansların sahada harcadığı süreyi azaltmak ve hasta erişim süresini kısaltmak olarak vurgulanıyor.

Ders sorumlusu değerlendirmesi

Dr. Öğr. Betül Kaplan projelerin sahadan tespit edilen ihtiyaçlardan doğduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Bu projeler öğrencilerimizin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde sahada tespit ettikleri ihtiyaçlardan doğmuştur. Öğrencilerimizin geliştirdiği projeler, özellikle doğum anında ve sonrasında hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının güvenliğini artırmayı ve sunulan hizmetin kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmalar, ebelik mesleğinin yalnızca bakım verici bir rol üstlenmediğini, aynı zamanda fikir üreten, geliştiren ve yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyan bir meslek olduğunu da göstermektedir"

Öğrenciler, geliştirdikleri bu yenilikçi projelerle hem sağlık hizmetlerinde kalite ve güvenliği artırmayı hem de topluma doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GİBTÜ) EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, "EBELİKTE İNOVASYON" DERSİ KAPSAMINDA TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN PROJELER GELİŞTİRDİ.