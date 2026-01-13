Burhaniye'de 'Atatürk’ün Dünyası' Projesi: Evrensel Değer Haritası

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, fakülte bünyesindeki sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında "Atatürk’ün Dünyası: Evrensel Değer Haritası" adlı anlamlı bir projeye imza attı. Proje, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime, barışa, eşitliğe, özgürlüğe ve laikliğe dayalı vizyonunun dünya kamuoyundaki yansımalarını ortaya koymayı amaçladı.

Proje ayrıntıları

Çalışma kapsamında farklı ülkelerden yabancı uyruklu bireylerle gerçekleştirilen video röportajlar aracılığıyla Atatürk’ün dünya insanları üzerindeki etkisi kayıt altına alındı. Röportajlara katılan yabancı katılımcılar, Atatürk’ü barışçıl liderliği, çağdaşlaşma anlayışı ve evrensel değerlere olan bağlılığı çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti.

Hazırlanan video içerikleri proje sunumlarında ve sergi alanında izleyicilerle buluşturuldu. Çalışmaların önemli bir çıktısı olarak hazırlanan Evrensel Değer Haritası, Atatürk’ün fikirlerinin küresel ölçekte nasıl algılandığını gösteren özgün bir çalışma niteliği taşıdı. Harita üzerinde farklı ülkelerden bireylerin Atatürk hakkındaki görüşlerine yer verilerek, Atatürk’ün düşüncelerinin sınırları aşan evrensel bir miras olduğu vurgulandı.

Sergi, erişim ve değerlendirmeler

Hazırlanan değer haritası ve video çalışmaları, Burhaniye merkezde kurulan sergi alanında halkın ziyaretine sunuldu. Ayrıca video röportajlar, Burhaniye meydanında yer alan billboard ekranlarında yayınlanarak geniş kitlelere ulaştırıldı. Sergi ile Atatürk’ün düşüncelerinin yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumun her kesiminde anlaşılması ve özellikle dünya gençliğiyle buluşturulması hedeflendi.

Sergiye Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da katıldı. Etkinlik, Burhaniye halkının yoğun ilgisiyle karşılandı ve ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Proje, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban danışmanlığında, Fakülte Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencileri Nursena Demirbaş, Saliha Mutlu, Fatma Yılmaz, Emir Gür, İbrahim Ulaş Vardarbaşı ve Ali Ensar Bağdatlı tarafından yürütüldü.

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban etkinlik sonunda projenin taşıdığı akademik ve toplumsal değere dikkat çekerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evrensel değerlerini uluslararası bir bakış açısıyla ele alan bu proje, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal sorumluluk bilincinin somut bir göstergesidir. Fakülte olarak, Atatürk’ün fikirlerini gelecek nesillere aktarmayı ve bu değerleri küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlayan çalışmaları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

PROJEDE GÖREV ALANLAR