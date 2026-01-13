Ardahan'da Kar Taşımalı Eğitime Ara Verdi: 13 Ocak Kararı

Ardahan Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Posof hariç il genelinde 13 Ocak Salı taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini ve bazı geçitlerin kapatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:24
Ardahan'da Kar Taşımalı Eğitime Ara Verdi: 13 Ocak Kararı

Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklama

Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Posof ilçesi hariç il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında 13 Ocak Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Sahara ve Ilgar Dağı Geçitlerinin araç trafiğine kapatıldığı; Ardahan-Göle yolunun ise büyük araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından yetkili birimlerce yapılacak uyarıları dikkate almaları konusunda önemle ricada bulundu.

ARDAHAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burhaniye'de 'Atatürk’ün Dünyası' Projesi: Evrensel Değer Haritası
2
YEKDASDER'den Şemdinli'ye Akıl ve Zeka Oyunları Desteği
3
Ardahan'da Kar Taşımalı Eğitime Ara Verdi: 13 Ocak Kararı
4
Çeşme'de Mantı Atölyesi: 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Velilerle Uygulamalı Eğitim
5
GİBTÜ'den görme engelli annelere sensörlü bebek arabası, ambulanslara otomatik kapı
6
BŞEÜ'de Tarımsal Öğretimin 180. Yılı Paneli
7
Burhaniye'de okullarda 'Aile ve Oyun' temalı etkinlikler başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları