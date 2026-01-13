Ardahan'da Kar Taşımalı Eğitime Ara Verdi: 13 Ocak Kararı

Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklama

Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Posof ilçesi hariç il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarında 13 Ocak Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Sahara ve Ilgar Dağı Geçitlerinin araç trafiğine kapatıldığı; Ardahan-Göle yolunun ise büyük araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından yetkili birimlerce yapılacak uyarıları dikkate almaları konusunda önemle ricada bulundu.

ARDAHAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)