Çeşme'de Mantı Atölyesi: 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Velilerle Uygulamalı Eğitim

15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu 2-B öğrencileri ve velileri Namık Kemal İlkokulu Gastronomi Atölyesi'nde Kayseri mantısı yaparak uygulamalı öğrenme deneyimi yaşadı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:16
Çeşme'de 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, velileriyle birlikte Namık Kemal İlkokulu Gastronomi Atölyesi'nde Kayseri mantısı yapma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik aynı zamanda her iki okulun 4. sınıf öğrencilerinin Namık Kemal İlkokulu konferans salonunda film izlemesiyle desteklenerek keyifli bir gün sunuldu.

Gastronomi Atölyesi ile ilköğretimde yenilik

Namık Kemal İlkokulu, ilkokullar arasında bir ilke imza atarak açtığı Gastronomi Atölyesi ile öğrencilere uygulamalı yemek eğitimi sağlıyor. Programa 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can, 2-B sınıfı öğretmeni Bengü Doğruyol, öğrenciler, veliler ve Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol katıldı.

Yetkililerden etkinliğe ilişkin açıklamalar

Okul Müdürü Züleyha Can etkinlikle ilgili, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin aile-toplum etkinliği kapsamında velilerimizle birlikte Namık Kemal İlkokulu’nun Gastronomi Atölyesi’nde Kayseri mantısı yapma etkinliği düzenledik. Çocuklarımız hem yöresel bir yiyeceği tanıyor hem de aileleriyle birlikte keyifli ve öğretici bir etkinlikte yer alıyor" dedi.

2-B sınıfı öğretmeni Bengü Doğruyol ise etkinliğin amacını şöyle aktardı: "Velilerimizle çocuklarımızı farklı bir ortamda, farklı bir okulda bir araya getirmek istedik. Böylece çocuklarımızın başka bir okulda nasıl davranmaları gerektiğini de gözlemleme fırsatı doğdu. Okulların son haftalarının faaliyet haftası olarak düzenlenmesi genelgesi doğrultusunda anne-çocuk etkinliği yapmayı planladık. Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Can’a gastronomi atölyesini bizlere açtığı için teşekkür ediyoruz. Çocuklar mutlu, bizler mutluyuz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu."

Etkinliğin etkileri

Etkinlik, öğrencilerin sosyalleşmesini ve mutfak becerilerini geliştirmesini sağlamanın yanı sıra okul-aile iş birliğine de katkı sundu. Velilerle birlikte yapılan uygulamalı çalışma, çocuklara hem yöresel kültürü tanıtma hem de aile içinde paylaşım ve öğrenme fırsatı verdi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları