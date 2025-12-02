Bayburtlu Müdür 40 Yıl Sonra Mezun Olduğu Okula Döndü — Günlük Tutuyor

Bayburtlu Müdür 40 Yıl Sonra Mezun Olduğu Okula Döndü

Okulun gündemi ve anıları bir günlükte toplanıyor

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Çeker (58), 40 yıl önce mezun olduğu okuluna yaklaşık 1,5 sene önce yönetici olarak atanmasının ardından, okulun günlük yaşamını, başarılarını ve öğretmen-öğrenci anılarını bir günlükte toplamaya başladı.

Çeker, Denemeler, Gurbet Kuşları ve Yoksa Rüya Mı? isimli kitaplarından esinlenerek başladığı not alma alışkanlığını, emekli olana kadar sürdürmeyi hedeflediğini söyledi. Gençlik yıllarının izlerini taşıyan koridorlarda bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Çeker, okulun yöneticisi olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

2014 yılında 'Yılın Öğretmeni' seçilen Çeker, öğrencilerini evladı gibi gördüğünü ve eğitim hayatı boyunca okumayı hep bir erdem olarak benimsediğini vurguladı. Görev yaptığı süre boyunca okulda yaşanan önemli olayları ve gelişmeleri not defterine kaydettiğini aktardı.

Çeker, günlükte özellikle öğrencilerin başarıları, öğretmenlerin sosyal faaliyetleri, veli görüşleri, taşımalı eğitim kapsamındaki kararlar ve yarışmalarda elde edilen dereceler gibi başlıkları bir araya getirdiğini söyledi. Yazmaktan ve okumaktan büyük keyif aldığını belirten müdür, 1985-1986 eğitim öğretim yılında mezun olduğu okula yönetici olarak atanmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Çeker, sözlerine şu ifadelerle devam etti: 1985-1986 eğitim öğretim yılında mezun olduğum okula yönetici olarak atanmanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Koridorlarında koştuğum, sınıflarında eğitim gördüğüm, atölyesinde eğeleme yaptığım okula şu anda yönetici olarak gelmek çok farklı duygu.

Çeyrek asrı aşkın süre eğitim camiasında görev yapan Çeker, 28 yıllık meslek hayatı boyunca günlük tutmaya devam edeceğini ve tuttuğu günlüğü eğitim hayatı boyunca sürdürmeyi planladığını belirtti.

