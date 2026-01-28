BEÜ BEBAP Komisyonu 2026'nın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Toplantıda proje destekleri ve araştırma stratejileri ele alındı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BEBAP) Komisyonu, 2026 yılının ilk toplantısını Prof. Dr. Ayhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya, BEÜ BEBAP Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İrfan Ökten ile komisyon üyeleri katıldı. Oturumda, üniversitede yürütülen ve planlanan bilimsel araştırma projelerine ilişkin güncel gelişmeler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Gündemde 2026 yılı proje destek süreçleri, başvuru takvimi, bütçe planlamaları ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik hususlar yer aldı. Ayrıca BEBAP destek programları kapsamında yürütülen projelerin izleme ve değerlendirme süreçleri gözden geçirildi.

Toplantıda araştırmacıların ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri komisyon üyelerinin görüşleriyle ele alındı. Üniversitenin araştırma kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik hedefler doğrultusunda disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi ve nitelikli bilimsel çıktının artırılması öncelikler arasında oldu.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, BEBAP Komisyonunun üniversitenin bilimsel üretkenliğinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, 2026 yılında da araştırma ekosistemini güçlendirecek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gündem maddelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin ardından alınan kararların değerlendirilmesiyle toplantı sona erdi.

