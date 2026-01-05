DOLAR
Kulp’ta taşımalı eğitim 6 Ocak 2026 Salı günü tatil

Diyarbakır Kulp’ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 6 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:56
Yoğun kar ve buzlanma kırsal bölgelerde eğitimi olumsuz etkiledi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bu nedenle ilçe yönetimi, özellikle kırsal alanlardaki güvenlik risklerini göz önünde bulundurarak yeni bir düzenleme yaptı.

Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okulları için 6 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi sorun yaşanmadığı ve bu bölgede ikamet eden öğrenciler ile taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, hava şartları ve yol durumunun yakından takip edildiğini vurgulayarak, önceliklerinin öğrenci ve servis güvenliği olduğunu ifade etti.

