BEÜ ile Bitlis Belediyesi Dijital Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı

AB-UNDP-TBB destekli "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri" Projesi kapsamında iş birliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Belediyesi arasında "Dijital Eğitimde İş Birliği" protokolü imzalandı. Protokol, Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Protokol, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından paraflandı. İş birliğiyle, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Gençlik Merkezi’nde yürütülen eğitimlerin akademik niteliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında yapay zeka, yazılım, temel bilgisayar eğitimi, dijital tasarım ve siber güvenlik gibi alanlarda verilen kursların sertifikaları BEÜ onaylı olarak düzenlenecek. Bu adımla gençlerin dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması, öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve istihdam edilebilirliklerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, üniversite onaylı sertifikaların gençler için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, iş birliğinin gençlerin kariyer planlamalarına somut katkılar sağlayacağını vurguladı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, üniversite olarak öğrencilerin akademik bilginin yanı sıra uygulamalı ve güncel dijital becerilerle de donatılmasının önemine dikkat çekti. Elmastaş, protokol sayesinde gençlerin yapay zekâdan siber güvenliğe kadar birçok alanda yetkinlik kazanma imkanı bulacağını ve üniversitenin istihdama katkı sunan projelerde yer almaya devam edeceğini ifade etti.

Rektör Elmastaş ayrıca, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki iş birliklerinin hem öğrenciler hem de şehir için önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.

Protokol İmza Törenine Katılanlar

İmza törenine; Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü İbrahim Aytekin ile Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Kenan Kendilci ve Dr. Öğr. Üyesi Suat Özdağ katıldı.

