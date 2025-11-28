BEÜ'de 1. Uluslararası Akıllı Sistemler, Tasarım ve Enerji Konferansı başladı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Akıllı Sistemler, Tasarım ve Enerji" Konferansı, 28 Kasım tarihinde üniversitenin merkez yerleşkesinde başladı. Etkinlik, akademik yenilikleri, disiplinler arası araştırmaları ve sektörel iş birliklerini odağına alıyor.

Açılış konuşmaları ve vizyon

Düzenleme kurulu adına açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Vedat Tümen, akıllı sistemler, tasarım ve enerji alanlarındaki gelişen teknolojilerin bilim dünyasına sunduğu imkanları vurguladı ve konferansın yeni araştırma yönelimlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Hakan Çoban (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı) BEÜ'nün ilgili alanlardaki çalışmaları hakkında bilgi vererek etkinliğin disiplinler arası akademik üretimi teşvik eden önemli bir platform olduğunu söyledi.

Programın açılış ve selamlama konuşmasını yapan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş (REKTÖR) ise üniversitenin bilimsel üretim ve araştırma kültürünü geliştirme kararlılığını vurguladı. Elmastaş, "Akıllı sistemler, tasarım ve enerji alanları, günümüzün dönüşen teknolojik dinamiklerini anlamada kritik bir rol üstlenmektedir." ifadeleriyle konferansın kurumsal vizyon açısından önemine dikkat çekti.

Bilimsel oturumlar ve sunumlar

Konferansın ilk oturumunda Doç. Dr. Davut İzci (Bursa Uludağ Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği) çevrim içi sunumuyla yer aldı. İzci, doğa esinli optimizasyon yöntemlerinin mühendislik problemlerinde sağladığı verimlilik ve performans artışını ele aldı.

Ardından Prof. Dr. Ercan Işık (Bitlis Eren Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği) "2023 Kahramanmaraş Depremleri Öncesi ve Sonrasında Betonarme Yapıların Karşılaştırmalı Değerlendirmesi" başlıklı sunumuyla yapı dayanımı, mevcut bina stoğu ve deprem sonrası gözlemlenen performans farklılıklarına ilişkin önemli bulgular paylaştı.

Katılım, oturumlar ve ağ kurma

Program toplu fotoğraf çekimiyle son bulurken akademik oturumlar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde üçer kişilik gruplar hâlinde sürdü. Katılımcılar sunulan bildiriler aracılığıyla güncel araştırma eğilimlerini takip etme ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı buldu.

Konferansa 6 farklı ülkeden, 27 üniversiteden toplam 93 bilim insanı katıldı ve 60 bildiri sunuldu. Etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yapay zeka ve enerji teknolojileri yer aldı; katılımcılar yapay zekâ uygulamaları ve sürdürülebilir enerji çözümlerindeki güncel gelişmeleri paylaştı.

Devam ve hedefler

28 Kasım'da başlayan konferansın 29 Kasım 2025 tarihinde çevrim içi olarak devam edeceği bildirildi. Etkinlik kapsamında akıllı sistemler, yenilikçi tasarım yaklaşımları, sürdürülebilir enerji teknolojileri ve disiplinler arası araştırmalar çerçevesinde bilimsel bilgi paylaşımı hedefleniyor.

Konferans, ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel iş birliklerini güçlendirmeyi ve üretilen bilgiyi toplum yararına dönüştürmeyi amaçlıyor.

