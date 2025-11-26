BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen &quot;Sosyoloji Günleri Sempozyumu&quot;, Farabi Kampüsü'nde açılış töreniyle başladı; 25-27 Kasım 2025 tarihlerinde sürecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde düzenlenen "Sosyoloji Günleri Sempozyumu", Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Akademisyenler, araştırmacılar, farklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyum, üç gün boyunca çeşitli oturumlarla bilimsel tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Açılış töreni ve saygı duruşu

Açılış Töreni, Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda aziz şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören, sempozyumun akademik ve toplumsal önemine vurgu yapan konuşmalarla devam etti.

Kurum yetkililerinin konuşmaları

BEUN Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vefa Saygın Öğütle, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen bu sempozyumun önemli çıktılar üretmesini temenni ederek organizasyona katkı sunan, başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından söz alan Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, sosyoloji alanının disiplinlerarası etkileşimle daha da anlam kazandığını vurguladı ve sempozyumun bu yönüyle önemli bir bilimsel buluşma niteliği taşıdığını belirterek teşekkürlerini iletti.

BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ise programın genç zihinlerle bilimin ışığını buluşturduğunu, genç sosyologların çalışmalarını görünür kılma ve akademik tartışmalara katılmaları için önemli bir zemin sunduğunu ifade etti. Karasu, üniversitenin bilimsel üretime verdiği önemi vurgulayarak, bölgede kalıcı bir akademik iş birliği ağı oluşması temennisinde bulundu ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk sunum ve program akışı

Açılış konuşmalarının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erden Atilla Aytekin, "Başka Bir Fin de Sicle: Yirminci Yüzyıl Sonunda Sanayisizleşme Süreçleri" başlıklı sunumuyla katılımcılara kapsamlı bir değerlendirme sundu.

Sunum sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. "Sosyoloji Günleri Sempozyumu", 25-26-27 Kasım 2025 tarihlerinde farklı oturumlar ve akademik paylaşımlarla üç gün boyunca bilim dünyasını bir araya getirmeyi sürdürecek.

