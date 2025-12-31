DOLAR
42,94 -0,1%
EURO
50,45 -0,14%
ALTIN
6.012,96 -0,18%
BITCOIN
3.796.162,62 -0,55%

Bilecik'te Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Bilecik'te yoğun kar nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında 1 gün ara verildi; belirli personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 07:45
Bilecik'te Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Bilecik'te Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara

Bilecik genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi.

Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kapsam

31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilecek. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.

KAR TATİL

KAR TATİL

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yığılca'da Okullar 31 Aralık 2025'te Tatil
2
KBÜ ile So-Smart Projesi Okinawa'da Ara Toplantılarını Tamamladı
3
Bilecik'te Eğitime Kar Engeli: 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara
4
Ordu Akkuş'ta Yoğun Kar: Eğitime 31 Aralık 2025'te 1 Gün Ara
5
Bingöl'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara
6
Niğde'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara
7
Ağrı'da Yoğun Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları