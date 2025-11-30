Bilecik'te Minik Piyanistlerden Yangına Farkındalık Konseri

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Bursa Elena Çekiç öğrencileri Şeyh Edebali'de verdiği konserde orman yangınlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:28
Bilecik'te Minik Piyanistlerden Yangına Farkındalık Konseri

Bilecik'te Minik Piyanistlerden Yangına Farkındalık Konseri

Sanat Akademisi öğrencileri Şeyh Edebali'de sahne aldı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Piyano ve Çok Sesli Çocuk Korosu ile Bursa Elena Çekiç Müzik Akademisi öğrencileri, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anlamlı bir konser verdi.

"Yeniden Yeşeren Her Filiz Umudu Çoğaltıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Genç Eller Yeşeren Türkiye Mavi Gezegen piyano farkındalık konseri kapsamında orman yangınlarına dikkat çekildi. Programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanat Akademisi eğitmenlerinin yönlendirdiği minik piyanistler, aldıkları eğitimi sahnede izleyicilerle paylaştı; performansları büyük beğeni topladı.

Program sırasında konuşan Başkan Subaşı, "Bugün değerli öğrencilerimiz öğretmenlerimizle birlikte bizlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Aynı zamanda bu gece ben de hem belediye başkanı hem de piyanist bir kızın annesi olarak bulunuyorum. Çocuklarımız yıllardır bu alanda emek veriyorlar ve bu gece güzel bir performans ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

Subaşı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bence Bilecik Belediyesi’nin en büyük projesi çocuklardır. Genç piyanistlerin Kıbrıs’ta da sahne alacaklar. Betonlar, asfaltlar, binalar her şeyi yaparız. Ama böyle güzel bir nesil yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak, değerli öğretmenlerimizin elinden geçirmek çok daha anlamlı. Çünkü hayatta en önemli şey özgüvendir. Biz burada çocuklarımızın özgüveni yüksek bireyler olarak büyümelerini sağlıyoruz. Bu konser burada bitmeyecek. Çocuklarımız bu anlamlı mesajları ve konseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de verecekler. Onlara ben de başkan ablaları olarak orada bulunacağım ve destek vereceğim" dedi.

Başkan Subaşı, etkinliğin amacını vurgulayarak, "Bilecikliler ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımız bu yaz büyük bir yangın faciasıyla karşılaştı. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımız ve öğretmenlerimiz tarafından verilen bu konser ile mavi gezegenimizin korunmasına yönelik farkındalık mesajları verdik" şeklinde konuştu.

Program, çok sesli çocuk korosunun eserleriyle devam etti; Başkan Subaşı öğretmenlere çiçek verdi ve çocukların sertifikalarını takdim etti.

KÜÇÜK PİYANİSTLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

KÜÇÜK PİYANİSTLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

KÜÇÜK PİYANİSTLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı
2
Mersin'de Metropol İş Merkezi'nde Yangın ve Kurtarma Tatbikatı
3
Osmangazi Belediyesi Dijiders Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi
4
VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?
5
Erzincan EYUDER, Öğretmenler Günü'nde 2026 Planlarını ve EYFOR 17'yi Konuştu
6
Bilecik'te Minik Piyanistlerden Yangına Farkındalık Konseri
7
Voleybolda Şampiyon Aşkale — 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı