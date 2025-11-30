Bilecik'te Minik Piyanistlerden Yangına Farkındalık Konseri

Sanat Akademisi öğrencileri Şeyh Edebali'de sahne aldı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Piyano ve Çok Sesli Çocuk Korosu ile Bursa Elena Çekiç Müzik Akademisi öğrencileri, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anlamlı bir konser verdi.

"Yeniden Yeşeren Her Filiz Umudu Çoğaltıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Genç Eller Yeşeren Türkiye Mavi Gezegen piyano farkındalık konseri kapsamında orman yangınlarına dikkat çekildi. Programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanat Akademisi eğitmenlerinin yönlendirdiği minik piyanistler, aldıkları eğitimi sahnede izleyicilerle paylaştı; performansları büyük beğeni topladı.

Program sırasında konuşan Başkan Subaşı, "Bugün değerli öğrencilerimiz öğretmenlerimizle birlikte bizlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Aynı zamanda bu gece ben de hem belediye başkanı hem de piyanist bir kızın annesi olarak bulunuyorum. Çocuklarımız yıllardır bu alanda emek veriyorlar ve bu gece güzel bir performans ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

Subaşı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bence Bilecik Belediyesi’nin en büyük projesi çocuklardır. Genç piyanistlerin Kıbrıs’ta da sahne alacaklar. Betonlar, asfaltlar, binalar her şeyi yaparız. Ama böyle güzel bir nesil yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak, değerli öğretmenlerimizin elinden geçirmek çok daha anlamlı. Çünkü hayatta en önemli şey özgüvendir. Biz burada çocuklarımızın özgüveni yüksek bireyler olarak büyümelerini sağlıyoruz. Bu konser burada bitmeyecek. Çocuklarımız bu anlamlı mesajları ve konseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de verecekler. Onlara ben de başkan ablaları olarak orada bulunacağım ve destek vereceğim" dedi.

Başkan Subaşı, etkinliğin amacını vurgulayarak, "Bilecikliler ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımız bu yaz büyük bir yangın faciasıyla karşılaştı. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımız ve öğretmenlerimiz tarafından verilen bu konser ile mavi gezegenimizin korunmasına yönelik farkındalık mesajları verdik" şeklinde konuştu.

Program, çok sesli çocuk korosunun eserleriyle devam etti; Başkan Subaşı öğretmenlere çiçek verdi ve çocukların sertifikalarını takdim etti.

KÜÇÜK PİYANİSTLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ