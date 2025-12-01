Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde Sunum Yaptı

Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğretmenlerinden Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde sözlü sunum gerçekleştirdi.

Kongre ve Katılım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik' temasıyla düzenlenen kongre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sunumun Önemi

Kongreye gönderilen 738 bildiri arasından seçilen 12 bildiri arasında yer alan Erel, bu seçkin grup içinde sözlü sunum yapma hakkı elde etti. Sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

BAYBURT’TA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN II. MAARİF KONGRESİ’NDE SUNUM YAPTI