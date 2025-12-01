Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde Sunum Yaptı

Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğretmeni Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde 738 bildiri arasından seçilen 12 bildiri arasında yer alarak sözlü sunum yaptı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:46
Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde Sunum Yaptı

Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde Sunum Yaptı

Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğretmenlerinden Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde sözlü sunum gerçekleştirdi.

Kongre ve Katılım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik' temasıyla düzenlenen kongre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sunumun Önemi

Kongreye gönderilen 738 bildiri arasından seçilen 12 bildiri arasında yer alan Erel, bu seçkin grup içinde sözlü sunum yapma hakkı elde etti. Sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

BAYBURT’TA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN II. MAARİF KONGRESİ’NDE SUNUM YAPTI

BAYBURT’TA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN II. MAARİF KONGRESİ’NDE SUNUM YAPTI

BAYBURT’TA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN II. MAARİF KONGRESİ’NDE SUNUM YAPTI

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NEÜ BİTAM, Ulusal ve Uluslararası AR-GE Projelerinde Öne Çıkıyor
2
Salihli'de Ücretsiz Zeytin Budama Kursu Başlıyor
3
TOGÜ’lü Prof. Dr. İsmet Türkmen Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Seçildi
4
Rektör Kızıltoprak Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi'nde Siyasi Tarih Dersi Verdi
5
Bilgen Duran Erel, II. Maarif Kongresi'nde Sunum Yaptı
6
İzmir Körfezi için 'İzmir İçin Nefes': 15 Maddelik Acil Eylem Planı ve Hidrodinamik Model
7
TEÇ-SEN ve DMK'dan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları İçin Düzenleme Talebi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL