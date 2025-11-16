Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni

Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ara tatilde çocuklara robotik, astronomi ve fen atölyeleriyle dolu bir deneyim sundu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:16
Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni

Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik bilim programı yoğun ilgi gördü

Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil programında çocuklara unutulmaz bir deneyim sundu. Kampüs, ara tatillerde ve yaz döneminde de bilime olan ilgiyi canlı tutmayı hedefleyen etkinliklerle dolu dolu bir program gerçekleştirdi.

Ara tatil boyunca kampüste yer alan atölyelerde öğrenciler, robotik kodlama, doğa bilimleri, astronomi, mühendislik tasarımları, fen deneyleri ve matematik oyunları gibi disiplinler arası etkinliklerle bilimin heyecanını yakından tanıdı. Katılımcılar teoriyi uygulamayla birleştirerek öğrenme süreçlerini pekiştirdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programlarda çocuklar yalnızca yeni bilgiler edinmekle kalmadı; takım çalışması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikler, öğrencilerin merakını teşvik ederken öğrenmeyi eğlenceli kıldı.

Programın sonunda katılımcılar hem yeni dostluklar kurdu hem de bilimin eğlenceli yönlerini deneyimleyerek ara tatiilden verimli bir şekilde döndü. Kampüs, geleceğin bilim insanlarına ilham vermeye devam ediyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN BİLİM SAMSUN VE KEŞİF KAMPÜSÜ, ARA TATİL...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN BİLİM SAMSUN VE KEŞİF KAMPÜSÜ, ARA TATİL DÖNEMİNDE DE KAPILARINI ÖĞRENCİLERE AÇARAK BİLİM VE TEKNOLOJİ DOLU ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ BİR ARA TATİL DENEYİMİ SUNDU.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KAMPÜS SADECE OKUL DÖNEMLERİNDE DEĞİL...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardian Mall’da Selin Solaris ve Işıl Lima İmza Günü: Yoğun İlgi
2
Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni
3
Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde Ara Tatilde 'Uzay ve Havacılık' Atölyeleri
4
BUÜ’lü Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’a 'Ali Şîr Nevâî Dil Araştırmaları' Ödülü
5
Erzurum'da Ticari Taşıtlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı
6
Eskişehir'de Yurt Personeline Uygulamalı Yangın Eğitimi
7
Ormanağzı Derneği'nden Olur'daki Üniversite Adaylarına Yüzlerce Kitap Desteği

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?