Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik bilim programı yoğun ilgi gördü

Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil programında çocuklara unutulmaz bir deneyim sundu. Kampüs, ara tatillerde ve yaz döneminde de bilime olan ilgiyi canlı tutmayı hedefleyen etkinliklerle dolu dolu bir program gerçekleştirdi.

Ara tatil boyunca kampüste yer alan atölyelerde öğrenciler, robotik kodlama, doğa bilimleri, astronomi, mühendislik tasarımları, fen deneyleri ve matematik oyunları gibi disiplinler arası etkinliklerle bilimin heyecanını yakından tanıdı. Katılımcılar teoriyi uygulamayla birleştirerek öğrenme süreçlerini pekiştirdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programlarda çocuklar yalnızca yeni bilgiler edinmekle kalmadı; takım çalışması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikler, öğrencilerin merakını teşvik ederken öğrenmeyi eğlenceli kıldı.

Programın sonunda katılımcılar hem yeni dostluklar kurdu hem de bilimin eğlenceli yönlerini deneyimleyerek ara tatiilden verimli bir şekilde döndü. Kampüs, geleceğin bilim insanlarına ilham vermeye devam ediyor.

