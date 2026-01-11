Bingöl'de 12.01.2026 Pazartesi Eğitime 1 Gün Ara — Kar ve Buzlanma

Bingöl'de 12.01.2026 Pazartesi Eğitime 1 Gün Ara

Valilikten yapılan açıklama ve etkileri

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle yetkililer, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak eğitim ve bazı idari düzenlemelere gitti.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır"

Önemli not: Ara verilen kurumlar arasında il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevleri yer almaktadır.

