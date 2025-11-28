Bingöl'de Dezavantajlılara Yangın ve Afet Farkındalık Eğitimi

Bingöl Belediyesi itfaiyesi, dezavantajlı bireylere Sosyal Yaşam Merkezi'nde yangın ve afet farkındalık eğitimi vererek ilk müdahale, 112 arama ve arama-kurtarma aracını tanıttı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:06
Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sosyal Yaşam Merkezinde dezavantajlı bireylere yönelik bir yangın ve afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde katılımcılara ilk müdahale, yangın anında yapılması gerekenler ve acil çağrı süreci hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimi yürüten ekip ve içerik

Eğitimi veren İtfaiye Eğitmeni Nadir Kömürboğa, yaklaşık 20 yıldır arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını ve 9 yıldır aktif olarak itfaiyede görev yaptığını belirtti. Kömürboğa, yürütülen faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

"Halkımıza ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini, 112’nin nasıl aranacağını ve temel itfaiye bilincini aktarıyoruz. Bingöl deprem bölgesi olduğu için AFAD farkındalık eğitimlerini de yoğun şekilde veriyoruz. Amacımız halkımızı muhtemel afet ve yangınlara karşı bilinçlendirmek"

Arama kurtarma aracı ve sürdürülebilir eğitimler

Kömürboğa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkanın deprem konusuna verdiği önem doğrultusunda bir arama kurtarma aracının itfaiyeye tahsis edildiğini dile getirdi. Kömürboğa, bu araçla ilgili olarak şunları vurguladı:

"Bu araç sayesinde deprem, yangın, kaza ve sel gibi olaylarda daha hızlı ve profesyonel müdahalede bulunabiliyoruz. Bu büyük bir proje ve halkımıza doğrudan katkı sağlıyor"

Eğitim kapsamında arama kurtarma aracı da dezavantajlı bireylere tanıtıldı. Görevliler, benzer eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

