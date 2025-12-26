DOLAR
Bitlis'te 'Ailece Kitap Okuyor' Buluşması

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 'Bitlis Ailece Kitap Okuyor' kapsamında Bitlis merkezde bir aileyi ziyaret ederek birlikte kitap okudu ve okuma kültürünün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:21
İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya aile ziyareti gerçekleştirdi

"Bitlis Ailece Kitap Okuyor" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Bitlis merkezde bir aileyi evlerinde ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kaya, aile bireyleriyle birlikte kitap okudu. Ziyaret sırasında ailece kitap okuma alışkanlığının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Kaya, kitap okumanın yalnızca akademik başarıyı değil; düşünme becerilerini, hayal gücünü ve aile içi iletişimi de güçlendirdiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin toplum genelinde okuma kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması, aile bağlarının pekiştirilmesi ve kitap sevgisinin toplumun her kesimine yayılması açısından örnek bir buluşma oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, projeye gönülden destek veren ve misafirperverlikleriyle örnek olan aileye teşekkür ederek, "Bitlis Ailece Kitap Okuyor" projesinin farklı etkinliklerle devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

