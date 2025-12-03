Bitlis’te Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası Tatvan’da Başladı

18 Kasım-2 Aralık 2025 tarihlerinde Tatvan’da başlayan Voleybol İl Şampiyonası, genç ve yıldız kategorilerinde il şampiyonlarını belirleyecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:41
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Okul Sporları Voleybol İl Şampiyonası, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kapılarını açtı.

Organizasyon ve Tarih

18 Kasım – 2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, gençler kız-erkek ve yıldızlar kız-erkek kategorilerinde takımlar mücadele ediyor.

Müsabaka Formatı ve Yerleşim

Grup müsabakaları Tatvan’da oynanırken, turnuvadaki kritik karşılaşmaların ardından final etapları Bitlis merkezinde tamamlanacak. İl şampiyonu olan ekipler, 13 ilin katılacağı bölge şampiyonasında Bitlis’i temsil etme hakkı elde edecek.

Bölge etabında ilk iki sırayı alan takımlar ise doğrudan Türkiye şampiyonası bileti kazanacak.

Genç Yetenekler ve Bölgesel Etki

Turnuva, genç sporcuların sahne alması ve voleybola olan ilginin artması açısından büyük önem taşıyor. Organizasyon, yerel yeteneklerin keşfi ve gelişimi için önemli bir platform sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen bu şampiyona, bölgesel başarıya giden yolda takımlar için kritik bir sınav niteliği taşıyor.

