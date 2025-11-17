Bodrum Belediyesi 2025 İç Eğitimleri: Bağımlılıkla Mücadele ve 9 Program

Bodrum Belediyesi 2025 İç Eğitim Programları

Bodrum Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla 2025 yılı boyunca çeşitli başlıklarda eğitim programları düzenliyor. Eğitim organizasyonlarını Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yürütüyor.

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında son olarak Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi. İki oturum şeklinde düzenlenen eğitime toplam 286 kişi katıldı. Eğitim sırasında personele 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

2025 Eğitim Başlıkları

Uzman eğitmenler tarafından ve farklı birimlerden personelin katılımıyla düzenlenen eğitimler kapsamında 2025 yılında Satın Alma Mevzuatı ve Ön Ödeme İşlemleri Eğitimi, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Eğitimi, Kan Bağışı ve Kök Hücre Hakkında Bilgilendirme Eğitimi, MS Office Programları Eğitimi, Belediyelerde Kabahatler Mevzuatı ile 1608 Sayılı Kanun Uygulama ve Süreçleri, Zabıta Yönetmeliği Genel Düzenlemeleri, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi, Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Eğitimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ortak Hükümler ve E-İhale Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi, Belediyelere Özel Hizmet ve Mal Alımları ile Uygulaması Eğitimi ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi olmak üzere toplam 9 farklı eğitim düzenlendi.

Eğitim Süreci ve Devamı

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belirlenen program kapsamında eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

BODRUM BELEDİYESİ, KURUM İÇİ HİZMET KALİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 2025 YILI BOYUNCA ÇEŞİTLİ BAŞLIKLARDA EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLİYOR.