Bodrum Belediyesi 2025 İç Eğitimleri: Bağımlılıkla Mücadele ve 9 Program

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2025 eğitim programlarıyla personel hizmet kalitesini artırıyor; son eğitimde 286 kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:24
Bodrum Belediyesi 2025 İç Eğitimleri: Bağımlılıkla Mücadele ve 9 Program

Bodrum Belediyesi 2025 İç Eğitim Programları

Bodrum Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla 2025 yılı boyunca çeşitli başlıklarda eğitim programları düzenliyor. Eğitim organizasyonlarını Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yürütüyor.

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında son olarak Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi. İki oturum şeklinde düzenlenen eğitime toplam 286 kişi katıldı. Eğitim sırasında personele 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirmeler yapıldı.

2025 Eğitim Başlıkları

Uzman eğitmenler tarafından ve farklı birimlerden personelin katılımıyla düzenlenen eğitimler kapsamında 2025 yılında Satın Alma Mevzuatı ve Ön Ödeme İşlemleri Eğitimi, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Eğitimi, Kan Bağışı ve Kök Hücre Hakkında Bilgilendirme Eğitimi, MS Office Programları Eğitimi, Belediyelerde Kabahatler Mevzuatı ile 1608 Sayılı Kanun Uygulama ve Süreçleri, Zabıta Yönetmeliği Genel Düzenlemeleri, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi, Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Eğitimi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ortak Hükümler ve E-İhale Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi, Belediyelere Özel Hizmet ve Mal Alımları ile Uygulaması Eğitimi ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi olmak üzere toplam 9 farklı eğitim düzenlendi.

Eğitim Süreci ve Devamı

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belirlenen program kapsamında eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

BODRUM BELEDİYESİ, KURUM İÇİ HİZMET KALİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 2025 YILI BOYUNCA ÇEŞİTLİ...

BODRUM BELEDİYESİ, KURUM İÇİ HİZMET KALİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 2025 YILI BOYUNCA ÇEŞİTLİ BAŞLIKLARDA EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLİYOR.

BODRUM BELEDİYESİ, KURUM İÇİ HİZMET KALİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 2025 YILI BOYUNCA ÇEŞİTLİ...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum Belediyesi 2025 İç Eğitimleri: Bağımlılıkla Mücadele ve 9 Program
2
Çamardı Halk Kütüphanesi Yenilendi: Çocukların Renkli Dünyası
3
Mollabey İlk-Ortaokulu eTwinning'de Büyük Başarı
4
MEB Başmüfettişi Orhan Tunç Eskişehir’de Eğitim Çalışmalarını Değerlendirdi
5
Sakarya ATLAS'ına 16 Yaşındaki Geliştiriciden QGIS Eklentisi
6
Çocuklar Pancar Deposu’nda: Nilüfer ve Akbank Sanat Atölyeleri
7
Uşak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Başladı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler