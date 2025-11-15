BÖGEP Protokolü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Ar-Ge İş Birliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi, BÖGEP protokolüyle Ar-Ge, ortak projeler ve araştırma altyapısı paylaşımını resmileştirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 07:55
BÖGEP Protokolü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Ar-Ge İş Birliği

BÖGEP Protokolü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Ar-Ge İş Birliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında, bilimsel araştırmalar, Ar-Ge faaliyetleri ve ortak projelere yönelik iş birliğini içeren Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu katıldı. Törene ayrıca Rektör yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu da bulundu.

Protokolün hedefleri

İmzalanan protokolün temel amaçları arasında iki üniversitenin ortak projeler geliştirmesini teşvik etmek, akademik bilgilerin daha etkin şekilde paylaşılmasını sağlamak, mevcut araştırma altyapılarının karşılıklı kullanımını kolaylaştırmak ve uluslararası alandaki görünürlüğü artırmak yer alıyor.

Bu çerçevede yürütülecek çalışmalara Atatürk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından destek verileceği belirtilirken, her iki kurumun hazırlayacağı yıllık raporlarla iş birliğinin sürdürülebilirliğinin düzenli olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi ile yürütülecek bu ortak çalışmaların, araştırma kapasitemize önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Bilimsel üretimde paylaşımı, dayanışmayı ve birlikte çalışma kültürünü temel alan bu tür girişimlere büyük önem veriyorum."

Levent, destekleri dolayısıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ederek protokolün iki üniversiteye de hayırlı olmasını ve başarılı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Uzun vadede bu iş birliğinin hem bölgenin gelişimine katkıda bulunacağı hem de iki üniversite arasındaki bilimsel bağları güçlendireceği vurgulandı.

EBYÜ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA BÖGEP PROTOKOLÜ İMZALANDI

EBYÜ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA BÖGEP PROTOKOLÜ İMZALANDI

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni müfredat taslağına kamuoyundan büyük ilgi: 67 bin görüş ve 1.6 milyon indirme
2
Vize'de 7-11 Yaş İçin 'Trafik Dedektifleri' Eğitimi
3
Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat EBYÜ'de 'Bir Başarı Öyküsü'ni Anlattı
4
BÖGEP Protokolü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Ar-Ge İş Birliği
5
Sancaktepe Belediyesi'nden Ücretsiz TYT Deneme Sınavı
6
Merkezefendi'de Öğrenim Yardımı Sonuçları Açıklandı
7
Nevzat Şatıroğlu: 'Günlük 180 Bin Varil Üretiyoruz, 1.1 Milyon Tüketiyoruz'

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı