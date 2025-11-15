BÖGEP Protokolü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Ar-Ge İş Birliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında, bilimsel araştırmalar, Ar-Ge faaliyetleri ve ortak projelere yönelik iş birliğini içeren Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu katıldı. Törene ayrıca Rektör yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu da bulundu.

Protokolün hedefleri

İmzalanan protokolün temel amaçları arasında iki üniversitenin ortak projeler geliştirmesini teşvik etmek, akademik bilgilerin daha etkin şekilde paylaşılmasını sağlamak, mevcut araştırma altyapılarının karşılıklı kullanımını kolaylaştırmak ve uluslararası alandaki görünürlüğü artırmak yer alıyor.

Bu çerçevede yürütülecek çalışmalara Atatürk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından destek verileceği belirtilirken, her iki kurumun hazırlayacağı yıllık raporlarla iş birliğinin sürdürülebilirliğinin düzenli olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi ile yürütülecek bu ortak çalışmaların, araştırma kapasitemize önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Bilimsel üretimde paylaşımı, dayanışmayı ve birlikte çalışma kültürünü temel alan bu tür girişimlere büyük önem veriyorum."

Levent, destekleri dolayısıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ederek protokolün iki üniversiteye de hayırlı olmasını ve başarılı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Uzun vadede bu iş birliğinin hem bölgenin gelişimine katkıda bulunacağı hem de iki üniversite arasındaki bilimsel bağları güçlendireceği vurgulandı.

