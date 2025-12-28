DOLAR
Bolu'da Eğitim 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil: Yoğun Kar ve Buzlanma

Bolu'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:13
Bolu'da Eğitim 29 Aralık 2025'te 1 Gün Tatil: Yoğun Kar ve Buzlanma

Bolu'da eğitime kar engeli: 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün tatil

Valilikten açıklama ve kent genelindeki durum

Bolu'da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yoğun yağışın sürdüğü bölgede yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir."

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde ek önlemlerin değerlendirilebileceğini bildirdi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

