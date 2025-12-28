Balıkesir Üniversitesi'nden Filistinli Çocuklara Eğitim Desteği — BUBFA ile Barış İçin Ticaret

Balıkesir Üniversitesi'nden Filistinli çocuklara eğitim desteği

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, fakülte sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Filistinli çocukların eğitimine yönelik anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından yürütülen 'BUBFA ile Barış İçin Ticaret' projesi, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan satış standında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Proje ve satış organizasyonu

Proje, 'Bir Ürün, Bir Umut' mottosu ile hayata geçirildi. Öğrenciler tarafından tasarlanan ve üretilen 100 adet ürün satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerin tamamı, Filistinli çocukların eğitimine destek vermek amacıyla bağışlandı. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'ndaki stant gün boyu ziyaretçi çekti ve satışlar büyük ilgi gördü.

Uygulamalı eğitim ve ekip

Proje sürecinde öğrenciler, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tanıtım ve satış organizasyonu aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hazırlık ve uygulama aşamalarında Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban danışmanlık yaptı. Etkinliğe ayrıca Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve fakülte öğretim elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir katıldı.

Proje, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencileri Esra Geniş, Selin Cemre Bahadır, Selanur Gül, Hazal Biberci, Cansu Sarısoy ve Sinan Cem Yılmaz tarafından yürütüldü. Ekip, ürün üretimi, satış organizasyonu, tanıtım çalışmaları ve bağış süreçlerine ilişkin çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Dekan İlban'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban projenin amacına ve öğrencilere kazandırdıklarına değinerek şu ifadeleri kullandı: Bu proje ile öğrencilerimiz, ticaretin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir sorumluluk alanı olduğunu göstermiştir. Üretilen ve satılan her ürün, Filistinli çocukların eğitimine destek olmayı amaçlayan anlamlı bir katkıya dönüşmüştür. Bu proje, gençlerimizin duyarlılığını, emek bilincini ve toplumsal sorumluluk anlayışını ortaya koyarken, fakültemizin bu tür sürdürülebilir çalışmalara verdiği önemi de yansıtmaktadır.

Fakültenin sosyal sorumluluk vizyonu

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerini eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Fakülte, benzer çalışmalarla öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamayı ve toplumda sürdürülebilir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YARDIM STANDI