Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri 2025 Sahiplerini Buldu

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) tarafından düzenlenen Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri 2025 töreni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene akademisyenler, öğrenciler, ödül kazanan ekipler ve Özsoy ailesi yoğun ilgi gösterdi.

Törene katılanlar ve organizasyon

Törende Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin Ergenekon, Özsoy Ailesi, TOVAK Akademi Bilim Kurulu ve Kurultay Üyesi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Özel Eğitimciler Derneği Genel Başkanı Gazi Acar ile Türkiye'nin farklı üniversitelerinden proje ekipleri, danışmanlar ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci yer aldı.

Törenin açılışı ve tarihçe

Organizasyon Başkanı Prof. Dr. Yasemin Ergenekon açılış konuşmasında, 1997'de anma toplantılarıyla başlayan etkinliğin 2008'de ödül törenine dönüştüğünü ve ödül töreninin 2008 yılından bu yana 18 yıldır aralıksız sürdüğünü aktardı. Prof. Dr. Ergenekon, TOVAK'ın 1993 yılında Prof. Dr. Tahir Özgü tarafından kurulduğunu ve Anadolu Üniversitesi'nin 2006'dan bu yana vakfın kurumsal üyesi olduğunu belirtti.

Ergenekon, Prof. Dr. Yahya Özsoy hakkında, "Değerli hocamız Prof. Dr. Yahya Özsoy, Türkiye’de ilk kez lisans programları yoluyla özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme programının kurulmasına öncülük etmiştir." sözlerine yer verdi. Bu yıl 13 farklı üniversitenin, 8 fakültenin ve 10 bölümün toplam 23 proje başvurusu yapıldığını, titiz değerlendirme sonucunda 4 projenin ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Amacın vurgulanması

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Veda Aslım Yetiş, Prof. Dr. Yahya Özsoy'u vefatının 29. yılında andıklarını belirterek, "Hocamız, özel eğitim alanının kurucularından biri olarak bizlere daima ilham veriyor. Bu törenin amacı, tüm lisans öğrencilerimizi topluma değer katan projeler geliştirmeye teşvik etmektir" dedi.

Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ise eğitimin bir toplum hizmeti olduğunu, gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşlarının bu noktada kritik rol üstlendiğini ifade ederek, projelerde emeği geçen gençlere teşekkür etti.

Ödüller ve kazanan projeler

Törende dört farklı kategoride verilen ödüller şu projelere takdim edildi:

Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Bir İdik Bin Olduk - Yeni Bir Sen" adlı proje.

TOVAK Prof. Dr. Tahir Özgü Toplum Hizmetleri Teşvik Ödülü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "İrem ve Maşallah Oktan Yaşayan ve İlham Veren Kütüphane" adlı proje.

ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği Özel Ödülü: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Nefes Alan Aileler, Sosyalleşen Bireyler: Otizm Spektrım Bozukluğu Dostu Mola-Moral Destek Modeli" adlı proje.

Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Rektörlük Teşvik Ödülü: Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencisi tarafından hazırlanan "Engelsiz Hareket: Engelli Bireyler İçin Temel Motorik Hareket Gelişimi ve Aktif Yaşam Projesi" adlı proje.

Ödül takdimi ve kapanış

Ödüller, Özsoy Ailesi adına oğlu Bekir Özsoy ve torunu Beril Özsoy, TOVAK adına Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, ÖZDER adına Gazi Acar ve EDEV adına Prof. Dr. Veda Aslım Yetiş tarafından takdim edildi. Ödüllerin parasal yönünü karşılayan Özsoy Ailesi adına Bekir Özsoy, TOVAK adına Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ve ÖZDER adına Gazi Acar teşekkür belgeleri ve plaketlerle onurlandırıldı.

Tören, ödül sahiplerinin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

